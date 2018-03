NUOVI SPORTELLI INPS. SINDACO: “SERVIZIO CHE MIGLIORA LA VITA DEI CITTADINI, IN LINEA CON L’IDEA DI SMART CITY”







“Vi ringrazio a nome di tutti i veronesi perché la novità che presentate oggi è molto importante per le migliaia di utenti che si recano ai vostri sportelli, e soprattutto per aver scelto Verona come città pilota nel Veneto per quest’innovazione. Un servizio a vantaggio degli utenti soprattutto, ma che contribuisce anche a rendere più efficiente la macchina organizzativa dello stesso Istituto di Previdenza sociale. Anche per me la Pubblica Amministrazione deve essere sempre più vicina ai cittadini, cercando di migliorare concretamente la loro qualità di vita. In quest’ottica, in Comune, sto facendo il massimo per l’attuazione della smart city, in cui crediamo molto e vogliamo continuare ad investire, per rendere Verona una città intelligente, laddove la digitalizzazione viene usata per erogare servizi utili e in grado di migliorare le condizioni di vita di tutti”.







Questo l’intervento del Sindaco Federico Sboarina, che questa mattina ha partecipato alla presentazione dei nuovi sportelli Inps, nella sede cittadina dell’Istituto di Previdenza. Erano presenti il direttore provinciale Inps Dario Buonuomo e il direttore regionale Maurizio Pizzicaroli.