Presentata a Roma la 50ima edizione della Barcolana



Dal 5 al 14 ottobre a Trieste torna la Barcolana, la regata più grande del mondo che vanta ai nastri di partenza oltre duemila barche di ogni tipo e che quest'anno celebra il suo 50imo.



Una manifestazione "di carattere popolare", ha sottolineato il Sottosegretario con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, alla presentazione avvenuta stamane a Palazzo Chigi, cui ha preso parte anche il Governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.



Per l'evento di quest'anno, organizzato come sempre dalla Società velica di Barcola e Grignano, saranno ospiti d'eccezione la nave scuola della Marina Militare italiana 'Amerigo Vespucci' e le 'Frecce Tricolori', oltre ad essere prevista l' 'emissione da parte di Poste Italiane di un francobollo speciale.



"La Barcolana – ha detto Fedriga - fa parte della storia di Trieste, un evento di assoluto rilievo internazionale che valorizza e promuove l'intera regione e che si propone come una grande festa popolare in grado di coinvolgere tutti, calamitando l'attenzione sulla città per parecchi giorni.

Una grande manifestazione che - ha ricordato lo stesso Fedriga - dall'anno scorso è diventata la prima regata al mondo per numero di partecipanti".



Al tavolo dei relatori con il sottosegretario alla Presidenza del consiglio dei Ministri, Giancarlo Giorgetti, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e il presidente della società velica Barcola-Grignano, Mitja Gialuz, il governatore Fvg ha evidenziato "la bella immagine di Trieste che trasmette la Barcolana con tutte quelle vele in mare, a maggior ragione ora che l'edizione dei 50 anni sta riscuotendo un interesse addirittura superiore alle previsioni, potendo anche contare su un ampio calendario di iniziative collegate".



"Sarà inoltre l'occasione - ha concluso Fedriga - per presentare ad una vasta platea il meglio dei nostri prodotti agroalimentari che, grazie a vere e propri eccellenze, sono in grado di completare nel migliore dei modi l'esperienza in Barcolana".