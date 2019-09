2019-09-24 MISURE ANTISMOG. COME L'ANNO SCORSO, DAL 1° OTTOBRE BLOCCO AI DIESEL EURO 3 2019-09-24 Il Giapponismo in Europa, la grande mostra a Palazzo Roverella. 2019-09-24 Eve Arnold ad Abano: le donne al Museo si raccontano 2019-09-23 Vivo leggero a rifiuto zero 2019-09-22 Il Grande Teatro 2019 - 2020 2019-09-22 Puliamo il mondo 2019 2019-09-21 A OTTOBRE TORNANO LE VISITE AI FORTI. SI PARTE DA CASTEL SAN FELICE 2019-09-21 Al Sarcinelli "DAGLI IMPRESSIONISTI A PICASSO". 2019-09-19 Ritorna Puliamo il Mondo. L’evento nazionale vede anche quest’anno Amia al fianco di Legambiente. 2019-09-19 "Pan e Siringa" di Sebastiano Ricci acquisito da Fondazione Cariverona in comodato al Comune di Belluno per Palazzo Fulcis 2019-09-19 Il Giapponismo in Europa, la grande mostra a Palazzo Roverella. 2019-09-19 SABATO 21 TORNA A VERONA LA BIKE NIGHT 2019-09-17 Veleni e magiche pozioni al Museo Nazionale Atestino 2019-09-17 MOSTRA WAITING FOR THE OPERA | GLI APPUNTAMENTI DI SETTEMBRE 2019-09-14 TOCATÌ 2019. INAUGURATA LA 17ᵃ EDIZIONE ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su