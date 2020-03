Nuove modifiche al servizio ATV a partire da sabato 14 marzo 2020



In attuazione del DPCM 11/03/2020 per il contenimento dell'emergenza sanitaria ed a seguito di ordinanza del Presidente della Regione Veneto, con il coordinamento dell'Ente di Governo del TPL in accordo la Provincia e il Comune di Verona, a partire da domani, 14 marzo 2020 e fino a nuova disposizione, saranno attivate le seguenti modifiche al servizio di trasporto pubblico di ATV.



SERVIZIO URBANO DI VERONA



> Da domani, sabato 14 marzo, Il servizio della linea 77 park Centro-piazza Bra' è sospeso, anche in considerazione della liberalizzazione della sosta in centro città

> Da domani, sabato 14 marzo, il servizio Air Link Stazione FS di Porta Nuova-Aeroporto viene sospeso a seguito della sospensione dei voli sul Catullo

> Da domenica 15 marzo il servizio festivo diurno è sospeso eccetto che per le linee 90 e 93 (comprese le tratte fuori dal Comune di Verona) che manterranno l'attuale livello di servizio. Il servizio terminerà tra le 20,30 e le 21,00.

> Da lunedì 16 marzo nei giorni feriali sarà in vigore il servizio festivo diurno (comprese tratte fuori dal Comune di Verona), con le linee 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 secondo l'orario festivo, mentre sarà sospeso il servizio serale. Si ricorda che in ambito cittadino, il titolo di viaggio urbano permette di utilizzare anche le linee extraurbane.

> Da lunedì 16 marzo, al fine di garantire il collegamento della linea 92 da/per Castel d'Azzano per tutto l'arco della giornata, le corse nella fascia oraria del mattino vengono prolungate fino ad Azzano, anziché terminare alla Sacra Famiglia. Questi gli orari di partenza da Azzano-via Marconi nella fascia oraria del mattino: 7,36 - 8,16 - 8,56 - 10,16 - 10,56 - 11,36 - 12,16 - 12,56 - 13,36.



SERVIZIO EXTRAURBANO



> Dal lunedì al sabato sono in vigore gli attuali orari feriali con esclusione dei servizi scolastici

> La domenica e nei giorni festivi il servizi viene sospeso

> Da domani, sabato 14 marzo, viene sospeso il servizio della navetta Spiazzi-Madonna della Corona

> Da lunedì 16 marzo viene sospesa la corsa Express in partenza da Garda alle ore 6.40







SERVIZIO URBANO DI LEGNAGO



> Da lunedì 16 marzo viene sospeso il servizio delle linee A e C



Si ricorda che anche gli spostamenti con i mezzi pubblici devono essere effettuati solo in presenza di esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute.

Tali situazioni devono essere comprovate tramite autocertificazione da esibire in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine.