ESTATE TEATRALE VERONESE. GIUGNO RIPORTA AL ROMANO I CONCERTI DAL VIVO TRA JAZZ, GRANDI MAESTRI E NUOVE RIVELAZIONI



Si scaldano i motori, la ‘macchina’ dei concerti è pronta a ripartire. E a regalare nuove emozioni, dopo mesi di stop agli spettacoli dal vivo. La settantatreesima edizione dell’Estate Teatrale Veronese, primo festival nel Veneto a partire, si apre quest’anno con un ricco programma musicale. Un mix tra nuove rivelazioni e grandi maestri. Dal 20 al 30 giugno tornano i tradizionali appuntamenti di Rumors Festival e Verona Jazz. Tra contaminazione e tradizione. Sul palcoscenico del Teatro Romano Stefano Bollani, Raphael Gualazzi e Antonella Ruggiero, e ancora La Rappresentante di Lista, Extraliscio, Giovanni Lindo Ferretti e Paolo Fresu. Ben 553 i posti a serata, rispetto ai 310 dello scorso anno.









La sezione musicale dell’Estate Teatrale Veronese, cartellone realizzato dal Comune di Verona, con il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, della Regione Veneto, si avvale della collaborazione di IMARTS.









Rumors Festival, ideato e curato da Elisabetta Fadini e dedicato quest’anno al maestro Franco Battiato, metterà a confronto generazioni e generi musicali. Il timbro inconfondibile di Antonella Ruggiero e la teatralità vocale di La Rappresentante di Lista, tra le più interessanti rivelazioni della scena italiana indipendente. E poi la dimensione ascetica di Giovanni Lindo Ferretti e le contaminazioni tra punk e musica da balera degli Extraliscio.









Verona Jazz, organizzato da Ivano Massignan di Eventi, ospiterà invece Stefano Bollani, Raphael Gualazzi e Paolo Fresu, alle prese con progetti di contaminazione, come quello che vede Bollani reinterpretare il musical Jesus Christ Superstar e Fresu i grandi successi di David Bowie.









Tutto il programma è disponibile sul sito www.estateteatraleveronese.it.







I biglietti sono in vendita al Box Office Verona di via Pallone 16 e online sui siti www.ticketone.it, www.boxofficelive.it, www.ticketmaster.it.









Questa mattina il cartellone completo è stato presentato dall’assessore alla Cultura Francesca Briani e dal direttore artistico Carlo Mangolini. Erano presenti i due organizzatori Elisabetta Fadini e Ivano Massignan.









“Il fermento a cui stiamo assistendo in questi giorni di ripartenza – ha detto Briani – è una vittoria. In tempi di grandissima incertezza, quando ancora non si potevano ipotizzare date e tempistiche abbiamo dato corpo ad un progetto e ad una programmazione di altissima qualità. Una sfida che abbiamo vinto anche quest’anno. La volontà di rimettere in moto il settore degli spettacoli è sempre stata una priorità, per ridare al pubblico la possibilità di tornare a teatro ma soprattutto per sostenere quella filiera di lavoratori che rendono possibile tutto questo. L’Estate Teatrale Veronese è un tratto culturale identitario del patrimonio veronese, va valorizzato e tutelato”.









“La ripartenza nel segno della musica sarà emozionante – ha aggiunto Mangolini -. L’Estate Teatrale Veronese sarà il primo festival in Veneto a ripartire con un programma così articolato. Gli artisti non vedono l’ora di esibirsi davanti al pubblico, speriamo che negli spettatori ci sia lo stesso entusiasmo. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato per la programmazione di questo secondo anno straordinario”.









“Siamo pronti a ripartire con grandi nomi della musica italiana, artisti amati dal pubblico, maestri e nuove scoperte – ha sottolineato Fadini -. Rumors Festival sarà dedicato a Battiato, un omaggio doveroso nei confronti di uno dei più grandi poeti dei nostri tempi”.









“Sul palco avremo poi i tre più grandi rappresentanti del jazz in Italia con programmi unici nel loro genere – ha concluso Massignan -. Tre nomi che ritraggono l’eccellenza musicale del nostro Paese in tutta Europa”.