MURA FESTIVAL 2021. AL BASTIONE DI SAN BERNARDINO ARRIVA LA SOSTENIBILITA' DI RETRÒBOTTEGA



Dal 6 al 12 settembre il Mura Festival, ideato e promosso dal Comune di Verona nei quartieri di San Zeno, Veronetta, Borgo Trento e Torricelle nel contesto della cinta magistrale, patrimonio dell’Unesco, ospita Rivivi-Amo le Mura, una settimana per vivere il bastione di San Bernardino nell’ottica della sostenibilità con appuntamenti per tutti i gusti.



Rivivi-Amo le Mura è una rassegna ideata, diretta e curata da Retròbottega, un’associazione culturale che opera dal 2010 nel mondo del vintage, dell’antiquariato e del retrò, promuovendo e organizzando numerose manifestazioni come fiere, mercati, esposizioni e mostre a livello nazionale. L’associazione, da luglio 2014, gestisce Verona Antiquaria, il mercato dell’antiquariato di San Zeno.



Gli appuntamenti

Durante la settimana sono previsti nove appuntamenti sportivi di yoga tra odaka yoga, vinyasa yoga, hatha yoga e power yoga, stretching posturale e di propedeutica alla corsa con programmi speciali legati al benessere, al contatto con la natura, alla valorizzazione e alla riappropriazione degli spazi verdi che la città offre.



Sabato 11 settembre l’appuntamento è alle ore10 con Assoguide Verona che accompagnerà il pubblico nella visita: "Navi in terraferma: la Serenissima e i bastioni orientali". Una passeggiata tra l'imponente vallo del bastione di Campo Marzo e il "bastione modello" delle Maddalene, ripercorrendo la più grande guerra di Venezia in terraferma. Si tratta della guerra "di Cambrai", l'evento militare che portò Venezia al più grande sforzo edificatorio della sua storia bellica, che a Verona ha lasciato chilometri di imponenti bastioni e fossati. La visita al restaurato bastione delle Maddalene coronerà la visita, regalando il privilegio di una grande suggestione storica.



Non mancherà un programma musicale dedicato alla riscoperta della musica folk popolare. Piccolo spoiler della settimana l’artista internazionale Tonino Carotone che farà tappa a Mura Festival con il sul nuovo “Piano Piano Tour” sabato 11 settembre alle ore 21. Un appuntamento musicale molto intimo che saprà sorprendere il pubblico presente. Il nuovo tour, iniziato lo scorso 20 giugno è partito dalla Spagna. Questa versione live speciale vede la partecipazione del pianista Carlos Arriezu. Si potranno godere i grandi classici di Tonino Carotone ma anche le nuove canzoni che comporranno il nuovo album,

L’associazione Retròbottega invece,curerà l’area mercatino dell’artigianato creativo con una selezione di espositori legati al mondo dell’handmade, vintage e del riuso creativo con lo scopo di favorire un’economia circolare.





Offerta enogastronomica a Km0

Durante la settimana sarà possibile inoltre gustare i sapori autentici del territorio come le polpette gourmet di La Mia Polpetta che porta in tavola polpette di ogni gusto; per gli amanti del pesce, ci pensa Fish and Chic by Albino Pesce, che dal 1950 prepara piatti di pesce fritto di lago e di mare con amore e dedizione.

Questo weekend l’area food sarà aperta anche a pranzo dalle 12 alle 15.



L’evento è a ingresso libero e gratuito.



Mura Festival è un progetto che vede la partecipazione di oltre 50 enti e associazioni del territorio veronese impegnati nel proporre più di 689 appuntamenti per 168 giorni di attività. Cultura, teatro, laboratori per i più piccoli, musica live, street food, degustazione e molto altro.

Mura Festival si svolge in sicurezza e segue la vigente normativa anticovid-19. Per accedere al Festival non è necessario presentare il green pass.



L’ingresso all’area della manifestazione è sempre gratuito e alcune delle attività sono fruibili previa iscrizione. Il calendario di appuntamenti e attività, in costante aggiornamento e costo dei singoli eventi/attività è disponibile online sul sito www.murafestival.it.



L’area food, wine and drink è aperta dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 24 sabato e domenica dalle ore 11 alle ore 24.