MERCATINI DI NATALE DI VERONA, L’ASSESSORE REGIONALE CORAZZARI IN VISITA: “BUONA PRATICA”. SINDACO: “PRONTI AD ESPORTARLA”



I Mercatini di Natale di Verona, “una buona pratica da esportare in tutta la Regione”. Così li ha definiti questa mattina l’assessore regionale a Territorio e Cultura Cristiano Corazzari in visita ai banchetti di piazza dei Signori. Insieme al sindaco Federico Sboarina e all’assessore al Commercio Nicolò Zavarise. Presenti anche il consigliere regionale Enrico Corsi, il presidente del Comitato per Verona Luciano Corsi e i rappresentanti di Confcommercio e Confesercenti.



“Un’eccellenza che siamo pronti ad esportare. Una tradizione capace di attrarre migliaia di persone in sicurezza – ha detto il sindaco -. Sono tantissimi i visitatori che arrivano in città per vedere le bellezze storiche e architettoniche di Verona e, allo stesso tempo, uno dei mercatini più rinomati del nord Italia. Un’occasione per destagionalizzare il turismo, senza però abbassare la guardia. Grazie ad un lavoro di squadra, quest’anno siamo riusciti a riportare tra le mura scaligere questo evento, garantendo controlli e massima garanzia contro i contagi. Ai controlli di legge, ci siamo avvalsi anche della tecnologia con i contapersone e i sensori in centro. Un’edizione ricca di novità, tra cui la grande pista di ghiaccio all’Arsenale”.



“Una tradizione di fondamentale importanza non solo perché simbolo dell’identità culturale di Verona, ma anche perché frutto di una rete di relazioni che la città ha saputo costruire sul territorio regionale ed extraregionale – ha aggiunto Corazzari -. Un’offerta turistica e una vetrina per i prodotti del territorio. Regione Veneto sostiene i mercatini di Natale di Verona, un’eccellenza resa possibile dal supporto delle associazioni di categorie unite in un unico Comitato. Un esempio di buona pratica da esportare sul resto del territorio”.