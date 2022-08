Accademia Mondiale della Poesia, Verona: assegnato il Premio “Catullo” 2022.



La serata – 30 luglio 2022 – proposta, dall'Accademia Mondiale della Poesia, presso il Museo Lapidario Maffeiano, Verona, è stata coronata da una folta presenza di pubblico, interessato alla poesia, come espressione dello spirito e dell’essenza delle tradizioni e dei costumi internazionali, tradotti in versi. Importante anche l’ambiente, in cui il grande evento ha avuto luogo, dominato da un particolare aspetto, determinato dall’Antico d’intorno, e da un cielo, che sembrava benedire, con il suo azzurro, cosparso di bianche nuvolette, da dolce dipinto, quanto stava avvenendo sulle gradinate e sul prezioso verde, antistanti il Museo… L’evento non è stato solo poesia, ma anche eleganti musica e danza, ideati dal Premio Catullo e dal recital "L'ecologia e la celebrazione della natura, nelle diverse tradizioni poetiche del mondo". Fra i molti ospiti, il vice sindaco, Barbara Bissoli, l’assessore alla Cultura del Comune di Verona, Marta Ugolini, il consigliere regionale, Marco Andreoli, ed il consigliere provinciale Carla Padovani, oltre al Cancelliere Fondatore dell’Accademia, Mohamed Nadir Aziza, e il segretario generale dell’Accademia, Laura Troisi. Ha ritirato il Premio Catullo 2022 l’ambasciatore di Tunisia, Moez Sinaoui – Premio conferito, per la sezione internazionale, al Ministro tunisino, per la Famiglia, le Donne, l'Infanzia e gli Anziani, Amel Belhaj Moussa, nella sua veste di poetessa – impossibilitata a partecipare, per impegni istituzionali. “Questo prestigioso premio è un bel riconoscimento, ad una poetessa tunisina e alla donna tunisina”, ha detto Sinaou, che ha letto un messaggio, inviato dal ministro Moussa, nel quale, la stessa si è dichiarata “molto onorata di ricevere questo Premio, tanto ambito da ogni poeta, e grata all’Accademia, che non ha mai smesso di valorizzare la poesia preservandone, la nobiltà, in un mondo mutante, che si allontana, sempre più, da questi valori spirituali”. Sul piano nazionale, il Premio Catullo 2022 è andato ad Umberto Piersanti, poeta, autore e docente, oltre che presidente del ‘Centro Mondiale di Poesia Giacomo Leopardi’, Recanati. Piersanti, con riferimento a Leopardi: “Quando ero piccolo, desideravo essere un poeta, conosciuto nel mondo, e oggi, che un minimo lo sono, ne sono contento e, allo stesso tempo, so ‘che tutto, al mondo, passa e, quasi, orma non lascia”. Intenso anche l’intervento dello scrittore e critico letterario, nonché membro della Giuria del Premio Catullo, Piero Lagazzi, che ha definito la serata, come “un sogno di una notte di mezza estate, proprio nella patria ideale di Shakespeare; uno di quei momenti, in cui la verità e l’illusione si incontrano. La realtà, che, in questi anni stiamo vivendo, in modo troppo duro, si decanta nel sogno, nella poesia, nella magia, mentre s’incontrano l’Occidente e l’Oriente, il presente ed il passato”. Sua la lettura di alcuni versi del poeta Attilio Bertolucci, con un intermezzo musicale di Roberto Corlianò, al pianoforte, e Sara Airoldi, al violoncello. I due musicisti, hanno accompagnato anche agli attori Letizia Bravi e Giorgio Castagna, impegnati nella lettura di poesie, sia italiane, che straniere, con improvvisazioni coreografiche, curate da Luca Condello, per le giovani ballerine di Laboratorio Danza Verona. Magica l'esibizione della tredicenne, Alexa Isabel Kaufmann, il soprano più giovane delle Filippine, che ha cantato “Ombra mai fu”, dal Serse di Haendel, accompagnata al pianoforte, da Corlianò, con la coreografia di Luca Condello, e per “Che cos'è la Natura? Chiedetelo ai Poeti”, che ha visto sul palco il poeta e scrittore Davide Rondoni, vincitore di alcuni, tra i maggiori premi di poesia.

La serata si è conclusa, con lo spettacolo, prodotto dall'Accademia Mondiale della Poesia ed ispirato ai versi di “Poslednji Tango”, di Majo Danilovic, con musica composta da Matteo Salvemini ed eseguita al pianoforte da Stefan Markovic, e la voce del baritono Andrea Cortese, con le coreografie di Condello, per il Laboratorio Danza Verona. L'evento ha goduto del patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, del Comune di Verona, della Regione Veneto e di Confassociazioni. Chiaro che l’Accademia veronese non si ferma qui e propone un nuovo appuntamento, per il prossimo 21 marzo 2023, con la Giornata Mondiale della Poesia. Per ulteriori info: è disponibile il sito: accademiamondialepoesia.com. Nella foto: il cancelliere dell’Accademia, Mohamed Nadir Aziza, e la segretaria generale, Laura Troisi.

Pierantonio Braggio