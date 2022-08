Cologna Veneta: 127ª Fiera dell’Agricoltura, Artigianale e del Tempo lbero, nel quadro del “Settembre colognese”.



L’evento avrà luogo, dal 3 all’11 settembre 2022, accompagnato da più che numerosi e straordinari momenti.

La sempre attiva Pro Loco di Cologna Veneta, Verona, organizza, con entusiasmo e costruttiva volontà, la 127ª Fiera Agricola, Artigianale e del Tempo libero, “accogliendo con piacere ed orgoglio, l’incarico, affidatole dall’Amministrazione comunale di organizzare”, scrive la Pro Loco, “una così importante, storica manifestazione, mirante anche a dare continuità alle proprie tradizioni locali, a valorizzare le stesse e un territorio, ricco di agricoltura, di volontà innovativa, di tecnologia, di commercio e di cultura”. Ivana Pozzan, presidente della Pro Loco di Cologna Veneta: “Mai, come in questo brutto periodo, che stiamo attraversando, ed in cui, tutto e ogni cosa, ci rende difficile l’organizzazione, non ci dobbiamo abbattere. Grazie alle tante Associazioni del territorio – commercianti, privati, espositori – e al grande supporto dell’Amministrazione comunale e dei suoi, uffici, siamo riusciti a mettere insieme un bellissimo programma”. Programma molto corposo, studiatamente vario e sorprendente, che, nel suo ampio complesso, otterrà massimo successo, in grado essendo esso, di soddisfare ogni aspettativa. Esso inizierà, sabato, 3 settembre alle ore 17,00, presso la sala Scaligera del Duomo, co l’inaugurazione di una Mostra fotografica, dedicata all’autismo e dal titolo “Progetto Gioele“, a cura di Epoca art dimension. Alle ore 20,00, intitolazione del Teatro comunale ai Maestri Angelo e Gregorio Vedovato: “Dai gradini del Duomo ai grandi palchi“. Domenica 4 settembre, a partire dalle ore 15,00, presso il Centro giovanile di Cologna Veneta, avrà luogo il “III Sportexpo, prova il tuo sport”, a cura del Circolo Noi Arcobaleno. Lunedì 5 settembre, alle ore 21,00, in Corte Palazzo, presentazione del libro di Sergio Bertelli, dal titolo “Emozioni leggibili”, da parte de “Il Cenacolo Poetico e Letterario di San Bonifacio, Verona“. Martedì 6 settembre, dalle ore 20,30, in Corso Guà e in Piazza del Mandamento, “II Festival dello Sport“, con presentazione e dimostrazione di tutte le attività sportive del Colognese – serata in diretta radio TRV. In Corte Palazzo, quindi, alle ore 21,00, il concerto “Stasera t’in-canto”, lavoro curato dal Coro Scaligero e dal Piccolo Scaligero di Cologna Veneta. Mercoledì 7 settembre, alle ore 19,00, apertura della Sala gastronomica, in via Chioggiano, con serata promozionale. In Corte Palazzo, poi, alle ore 21,00, presentazione del volume di Lorenzo bassi, dal titolo: “Il sottile filo della vita“, essendo moderatore Viviana Marcati. Giovedì 8 settembre, aprirà i battenti la 127ª Fiera Agricola, Artigianale e del Tempo libero, caratterizzata, dalle ore 9,00, in Corso Guà e in Piazza del Mandamento, da una grande esposizione di macchine e attrezzi agricoli, macchine commerciali, e, in piazza Mazzini, da prodotti tipici locali e regionali, mentre, nella laterale Teatro comunale, da una Mostra mercato dell’Hobby e da mercato ambulante. Corte Palazzo, ospiterà, tutto il giorno “I giochi dei Nonni“ e giochi per tutte le età. Alle ore 10,00, “Il piccolo Mondo agricolo“, animato da bambini e bambine, con i loro trattorini a pedale, vestiti da contadinelli e con il cappellino e fazzolettino della Coldiretti, sfileranno, per le vie del centro storico. 10,30: nel Duomo di Cologna, Santa Messa solenne. Per le ore 11,15, è prevista, in Piazza del Capitaniato, l’inaugurazione ufficiale della 127ª Fiera, cui seguirà una degustazione gratuita di gnocchi, offerti da Coldiretti Verona. Dalle ore 12,00 e alle ore 19,00, opererà la Sala gastronomica, con specialità locali. Alle ore 16,30, in Corte Palazzo, nel quadro di “Prima campanella”, l’assessore Francesca Avella saluterà i bambini del Colognese, che si appresteranno alla grande avventura della scuola primaria – chiaro, che non mancheranno giochi e sorprese… Nei giardini Vittorio Veneto, dalle ore 17,30, dimostrazione di discipline, per cani… In piazza Duomo, ore 21,00, la Celentano tribute show, proporrà il gran concerto con “Il re degli ignoranti“. Venerdi 9 settembre, alle ore 18,00 riaprirà la Fiera, alle ore 19,00, s’attiverà la Sala gastronomica di via Chioggiano; alle 21,00, in Piazza Mandamento, alcuni negozi locali provvederanno al “ Concorso di bellezza e sfilata di moda per bimbi“. In Corte Palazzo, alle ore 21.00, Federico Carbonini presenterà il libro: “Binari a Cologna Veneta “ e, in piazza Duomo, alle ore 21.00 , gran serata di ballo e divertimento, con “Disco inferno“. Sabato 10 settembre: ore 9.00, apertura della Fiera; ore 16,00, in Corte Palazzo, dalle ore 16,00 “Mostra statica”, con biciclette storiche, a cura dell’Associazione “La Romantica“; dalle ore 19,00, apertura della Sala gastronomica, in via Chioggiano; in Corso Guà, alle ore 21,00, “La Cuccagna“: competizioni, tra squadre amatoriali del Colognese, con la presenza degli “Acrobati della Cuccagna, Campioni d’Italia“. Musica risuonerà, in Piazza Duomo, dalle ore 21,00, nel concerto “Alinere“ di Nomadi tribute. Domenica 11 settembre, si avranno, dalle ore 10,00 e per tutto il giorno, in Corte Palazzo e in Piazza Capitaniato “Cologna romantica a spasso nel tempo”…: presenza del gruppo “La Romantica”, con biciclette e moto d’epoca, e del Moto Club Centauro di Cologna Veneta, con l macchine d’epoca, e di figuranti, in abiti del Sette, Otto e Novecento, che introdurranno il visitatore, nella ‘Cologna di un tempo’. Ma, in piazza del Mandamento, alle ore 18,00, attraente sarà anche il “Cologna Fashion Show”, realizzato, da vari negozi. Quindi, non potendo solo vedere, alle ore 19, 00, riaprirà, al gusto, la Sala gastronomica, in via Chioggano. In Piazza Duomo, alle ore 21,00, il concerto “Rotti per caso“, di Tribute 883 & Max Pezzali.. Durante la Fiera, saranno aperti, inoltre, una Mostra, nel Teatro Comunale, ossia, la “Personale di Gino Cinquini“; al Centro giovanile, dal 3 all’11 settembre, una ricca Pesca di beneficenza e al grande parcheggio Pasqualin, dal 2 all’11 settembre, un grandioso Luna Park. Nei giorni 8 e 11 settembre, avranno luogo visite guidate gratuite, con partenza, da piazza Duomo, i cui orari e modalità di prenotazione sono riportati sulla pagina Face book della Pro Loco. Segnala, quindi, la Pro Loco di Cologna Veneta: ”Con grande soddisfazione e orgoglio, questa manifestazione ha aderito al Progetto E 20.IT, eventi inclusivi turistici, quale evento, che mira all’inclusione e all’accessibilità: un Progetto, che si realizza, in collaborazione, con Unpli Verona e Pro loco Unpli Treviso, e con il contributo di Regione Veneto”. Importante tassello, lustro per la Pro Loco di Cologna Veneta, è dato dal fatto che, oltre all’ottenuto riconoscimento di “Miglior Sagra di Qualità”, per la locale, nota “Festa del Mandorlato”, l’evento, sopra descritto, è ufficialmente parte del “Progetto Eventi inclusivi” e considerato “Manifestazione ecosostenibile”. Ogni ulteriore dettaglio, sul periodo 127ª Fiera, descritto, è trovabile sul sito www.prolococologna veneta.it, su Face book Pro Loco Cologna Veneta, e sulla pagina Comune Cologna Veneta. Una manifestazione fieristica, dedicata all’Agricoltura, è sempre un grande evento, che, in sé, commerciale, bene fa conoscere grande l’impegno degli agricoltori, e, quindi, il loro lavoro quotidiano, sulla terra, per creare quelle verdure, quella frutta e quei cereali, senza dei quali, vita non ci sarebbe… Un elogio, alle Pro Loco e ai Volontari – nel caso, alla Pro Loco di Cologna Veneta – quindi, per la loro insostituibile ed essenziale azione costruttiva e di animazione di città e di paesi…, con eventi diversi, per realizzare i quali, le Pro Loco, amanti delle loro terre, sempre, “ce la mettono tutta”! Se non ci fossero i Volontari… Un ringraziamento cordiale alla presidente Pozzan, per i dati fattici avere, sulla 127ª Fiera Agricola, che ci hanno permesso di stedere il presente articolo e vivi complimenti a Lei e Collaboratori, per il grandioso programma fieristico e folcloristico, attentamente, predisposto..

Pierantonio Braggio