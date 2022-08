Verona e provincia: le imprese, in difficoltà, a trovare 7mila collaboratori, nei settori del turismo, del commercio e dei dolci da ricorrenza. Comunicato della Camera di Commercio di Verona.



Non si tratta d’una novità… “In Verona e provincia, continua la difficoltà di reperire personale. Per l’agosto, in corso, sono necessarie assunzioni, per lo più, a tempo determinato, per 7.260 dipendenti – 1.290, in più, rispetto allo stesso mese dello scorso anno – nel settore del turismo, del commercio e dei dolci da ricorrenza. In 52 casi, su 100, le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati, che, a luglio, erano 41 su 100. La metà delle posizioni aperte riguarda imprese, con meno di 50 dipendenti. “La difficoltà, nel reperire personale, è stato il leitmotiv – commenta Paolo Artelio, componente di Giunta della Camera di Commercio di Verona e presidente della Destination Verona & Garda Foundation – di questa stagione turistica. Per agosto, si stima che le nostre imprese abbiano intenzione di assumere 1.260 persone nei servizi turistici, di alloggio e ristorazione, e altre 1.000 nel commercio. Non senza difficoltà di reperimento. I due anni di pandemia hanno profondamente cambiato le dinamiche del mercato del lavoro e migliaia di lavoratori dei settori più colpiti, il turismo e relativo indotto, hanno trovato occupazione in altri comparti o usufruiscono del reddito di cittadinanza. Gli imprenditori si sono rimboccati le maniche e, in qualche modo, sono riusciti a mantenere un elevato standard di qualità dell’offerta, ma è indubbiamente una stagione difficile”. Un'altra importante richiesta di posizioni lavorative proviene dall’industria alimentare: ad agosto, iniziano le campagne produttive dei dolci natalizi, pandori e panettoni. Si cercano 1.060 persone, prevalentemente con contratto a tempo determinato. In totale, sono 3.380 le persone ricercate, per mansioni di produzione di beni o erogazioni di servizi, per cui, in questo campo, la difficoltà di reperimento sale al 56%. Molto richiesti sono anche i profili relativi alle aree commerciali e di vendita, 1.110, quelli della logistica, 1.370, e quelli della progettazione, 1.000. I profili più richiesti sono quelli senza preparazione scolastica: nel 43% dei casi, non è richiesto alcun titolo di studio; nel 28%, un diploma di scuola superiore; nel 19%, un diploma professionale, e. solo nel 9% dei casi, si cerca personale laureato. Nel 18% delle posizioni, le entrate previste saranno stabili, ossia, con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre, nell'82%, saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti, con durata predefinita)”. Una situazione veramente difficile, che, comunque, mentre, da un lato, evidenzia la grande, essenzialità della presenza del collaboratore, in economia, dall’altro, pone in luce il tema preparazione professionale e la complessità, per l’impresa, di trovare personale, nei momenti di punta, per fare fronte ad esigenze del momento. Che, pur complicato, sotto i numerosi e noti aspetti, dimostra, come l’economia veronese, per ora e fortunatamente, sia in positiva evoluzione. Nella foto: Paolo Artelio.

Pierantonio Braggio