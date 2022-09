Michail Sergeevič Gorbačëv, il padre della libertà e della pace, fra Est ed Ovest, non è più.



Il mondo ha perduto un grande uomo, Premio Nobel per la Pace, che merita massimo ricordo. Non avrà funerali di Stato.





Si è spento, il 30 agosto 2022, Michail Sergeevič Gorbačëv, il saggio leader della sino ad allora potente Unione Sovietica, che, nel 1991, chiuse definitivamente il suo pessimo libro della non libertà, per la Russia e per metà Europa, facendo cadere – fatto importantissimo – anche il governo fantoccio di Berlino Est, della cosiddetta Repubblica – non – Democratica Tedesca, dando, finalmente, unità alla Germania. Tutto, creando distensione, fra Est ed Ovest, ma, accendendo il fuoco del malcontento, nella politica russa, per la caduta, in tal modo, di un impero e di un blocco est-europeo, dominato da un comunismo, nel quale, dal 1917, la libertà non aveva nome. L’illuminata azione di Gorbačëv, ideatore della revisione, della trasparenza, del comunismo dal mondo umano e, quindi, d’un nuovo mondo, fa, oggi, sì, che la sua scomparsa colpisca profondamente l’Occidente e chi ama la libertà, sociale ed economica, originando dovere, nei riguardi di “Gorby”, di massima riconoscenza e ricordo. Foto: ansa.it.

Pierantonio Braggio