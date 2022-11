Ministro Lollobrigida «A Fieracavalli protagonisti economia e valori della filiera equestre»



All’inaugurazione presenti anche Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, Damiano Tommasi, sindaco di Verona, Manuel Scalzotto, presidente della Provincia di Verona, Federico Bricolo, presidente di Veronafiere, Maurizio Danese, amministratore delegato di Veronafiere, Marco Di Paola, presidente della Federazione italiana sport equestri, Carlo Ferro, presidente di Agenzia ICE, e Domenico Pompili, vescovo di Verona.



Verona, 3 novembre 2022 – «Fieracavalli è riuscita a superare le difficoltà della pandemia confermandosi centrale per il nostro sistema economico. Un fiore all’occhiello insieme alle altre manifestazioni organizzate da Veronafiere. La filiera del cavallo e degli sport equestri ha dimostrato di essere capace di produrre economia, non tralasciando mai i valori legati a questo settore. Questo animale, infatti, rappresenta un mondo poliedrico legato alla solidarietà, alle terapie assistite con gli animali, al turismo sostenibile: tutte sfaccettature che vengono rappresentate qui in fiera a Verona con passione, elemento fondamentale che deve essere trasmesso per difendere e incentivare le tradizioni e le potenzialità della nostra nazione».



Così Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura e delle sovranità alimentare, intervenuto oggi all’inaugurazione della 124ª edizione di Fieracavalli, la manifestazione di riferimento per il mondo equestre, in programma a Veronafiere fino a domenica 6 novembre 2022.



Con 2.375 cavalli di 60 razze, il mondo equestre è tornato protagonista a Verona con 12 i padiglioni da visitare per un totale di 128mila metri quadrati, 695 aziende espositrici da 25 paesi e 200 eventi in programma, tra competizioni, spettacoli e convegni.



World Cup: confronto ultra-generazionale

L’equitazione è uno sport senza età e senza distinzioni di sesso: tutti contro tutti, giovani e anziani, uomini e donne, in ognuna delle sue specialità. E in occasione della tappa italiana della Longines FEI Jumping World Cup™ lo scontro sarà addirittura ultragenerazionale.

Ci sono infatti ben 48 anni di differenza tra John Whitaker, il più esperto in gara a Jumping Verona, e i due teenager Jennifer Hochstadter in campo per il Liechtenstein, e l’azzurro Lorenzo Correddu, entrambi al debutto in uno CSI5*-W. Ormai 67enne (è nato il 5 agosto 1955), Whitaker rappresenta ancora brillantemente la storica famiglia originaria del West Yorkshire: plurimedagliato a Olimpiadi, Mondiali ed Europei, il britannico ha anche vinto per due volte il Gran Premio italiano valido per la Coppa, nel 1997 e nel 2000, quando però la sede era Bologna.

La Hochstadter, appena 19enne (è nata il 4 agosto 2003), quest’anno si è segnalata per l’ottavo posto agli Europei young riders e in precedenza ha preso parte a uno CSI5*, in marzo a Parigi. Una curiosità: Jennifer ha già gareggiato a Verona, nel CSI2*, quando era soltanto 13enne, ottenendo un secondo posto con Thor de Talma.

Di tre mesi più grande (è nato il 2 aprile 2003), Correddu si è fatto notare nel 2017 quando a 14 anni ha conquistato l’oro agli Europei children con Touche d’Arrogance. Anche lui quest’anno ha disputato uno CSI5*, in maggio a Piazza di Siena. Una curiosità pure su Lorenzo: a Verona tra gli azzurri gareggerà anche suo fratello maggiore, Francesco, non ancora 22enne.