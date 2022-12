VEICOLI STORICI. SÌ DELLA REGIONE A FORZA ITALIA: RIDOTTO DEL 25% IL BOLLO. BOZZA: “ORA LAVORIAMO PER UN ULTERIORE TAGLIO”



L’articolo 2 della legge di stabilità accoglie la proposta di legge presentata a gennaio dai consiglieri regionali di Forza Italia. Bozza: “Un passo importante per salvaguardare un settore che è patrimonio storico e culturale. E c’è l’impegno preso in aula con l’assessore Calzavara per valutare se e come estendere il regime agevolativo con l’assestamento di bilancio”.







Venezia 15 dicembre ’22. “Il motorismo storico è un settore che è patrimonio culturale del Paese e del Veneto e muove un importante indotto economico e turistico, pertanto siamo soddisfatti che la Regione abbia inserito nella legge di Stabilità il contenuto della nostra proposta di legge per ridurre del 25% la tassa automobilistica regionale ad auto e veicoli con un’anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i 29 anni. In questi mesi abbiamo impostato un dialogo concreto con la Giunta e in particolare con l’Assessore Calzavara, che ringrazio per l’attenzione e la sensibilità al tema”.

A dirlo il Consigliere regionale di Forza Italia Alberto Bozza, dopo che il Consiglio regionale del Veneto ha votato l’articolo 2 della legge di Stabilità di previsione del bilancio 2023 che riduce di un ulteriore 25% (che si aggiunge alla riduzione del 50% in vigore dal 2000 con la legge regionale 342/2000) la tassa automobilistica dei veicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione dai 20 ai 29 anni. Un tema portato all’attenzione di Consiglio e Giunta regionale da Forza Italia già a gennaio, quando Bozza e la collega Elisa Venturini avevano presentato un apposito e specifico pdl. Quella proposta poi è stata totalmente accolta per richieste e contenuti e inserita in questa legge di stabilità sul Bilancio previsionale del 2023.

Bozza sottolinea che la riduzione del bollo regionale “incentiverà i proprietari di auto e moto storiche alla loro conservazione e manutenzione, che sappiamo essere molto onerose. Evitiamo così il depauperamento di un settore di rilevante interesse culturale che ripercorre un pezzo di storia del nostro Paese per tecnica, design e creatività, ma che senza incentivi e agevolazioni rischia di scomparire per i grossi costi che hanno i collezionisti”.

Infatti Bozza anticipa che Forza Italia sta già lavorando con la Regione per arrivare a ulteriori riduzioni, sempre nell’ottica della salvaguardia di un settore la cui risonanza culturale traina anche turismo ed economia. “Non possiamo disperdere un così enorme patrimonio di storicità e creatività – conclude Bozza – per questo siamo soddisfatti non solo dell’approvazione della riduzione del bollo, ma anche dell’impegno preso in aula ieri sera dall’assessore Calzavara di studiare assieme a noi nei prossimi mesi quale strada praticabile intraprendere per nuove agevolazioni, tenuto conto dei limiti di bilancio. Credo che già con l’assestamento di bilancio nel 2023 si possa adottare qualche soluzione, come detto anche dallo stesso Calzavara”.