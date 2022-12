OVER 60, LA FESTA DI CAPODANNO E’ NEI QUARTIERI: PIU INCLUSIVA E ALLA PORTATA DI TUTTI



Nuovo format per dare il benvenuto al 2023 con eventi in programma in quasi tutte le circoscrizioni, potendo scegliere il tipo di festa in base alla vicinanza o ai propri gusti.

Quasi 700 i posti disponibili ad un costo massimo di 20 euro a persona.

Gruppi piu contenuti con un occhio di riguardo a Covid e influenza.



Buon cibo, musica, balli assicurati ma con peculiarità diverse e soprattutto la possibilità di trascorrere l’arrivo del nuovo anno in compagnia spendendo una cifra alla portata e percorrendo tragitti brevi. Il 31 dicembre in tutto il territorio comunale i cittadini del Comune di Verona che hanno compiuto i 60 anni potranno scegliere iscrivendosi al costo massimo di 20 euro a persona, ad una delle iniziative di intrattenimento organizzate sul territorio su impulso dell’Amministrazione comunale, che ha ritenuto di cambiare formato per poter offrire un intrattenimento più inclusivo e alla portata del maggior numero di persone.



“Come è stato erroneamente detto, non abbiamo scelto di cancellare il Capodanno degli anziani e delle persone over 60 – afferma l’assessora alle Politiche sociali e abitative Luisa Ceni –. Nelle scorse edizioni l’obiettivo era accentrare le persone in un padiglione della Fiera, dove si registravano numeri importanti con la presenza di circa 800 persone. Chi partecipava doveva pagare una cifra dai 40 euro in su che, con i recenti aumenti del costo della vita, quest’anno sarebbero stati come minimo 50 euro. Per questo abbiamo fatto una riflessione, optando per un cambio di format, perché gli anziani sono da sempre importanti, ancor di più in questo momento di enorme difficoltà economica. Il nostro obiettivo era rendere l’Amministrazione e gli anziani più vicini al loro territorio, quindi abbiamo pensato di attivare e dare un impulso alle circoscrizioni nelle quali diverse associazioni proporranno eventi per l’ultimo dell’anno. Il Comune contribuirà economicamente, mentre i cittadini pagheranno 20 euro, un costo decisamente inferiore. Quindi decentriamo formando gruppi ridotti anche riguardo alla situazione sanitaria, visto che sono presenti sia l’emergenza Covid sia l’influenza. I posti disponibili sono quasi 700, di poco inferiori rispetto allo scorso anno, ma sicuramente potranno permetterseli cittadine e cittadini che diversamente se ne dovevano stare a casa, magari in solitudine. Come Amministrazione ci siamo insediati a metà luglio con tempi di organizzazione ristretti, l'obiettivo è quello di sviluppare ulteriormente il format incrementando il numero dei partecipanti, lavorando in sinergia con le associazioni presenti nei quartieri”.



I posti messi a disposizione su tutto il territorio comunale sono 670. Gli eventi sono promossi dalle associazioni Fevoss, ASD Horse Valley, Gruppo Promozionale Quartiere Borgo Trieste, Blu Star Dance Asd, Circolo Noi San Giuseppe all’Adige, Associazione Tamzarà, Auser Volontariato Europa Unita, Circolo Acli Verona Sud Ovest e Associazione La Mongolfiera, che stanno già raccogliendo le iscrizioni.



Programma e riferimenti delle Associazioni organizzatrici per informazioni e prenotazioni dei posti ancora disponibili.



Fevoss – Centro di Comunità via S. Toscana 9 - Cena, musica dal vivo e ballo. Info e prenotazioni tel. 348 0002282. Posti totali 60.



Asd Horse Valley - Corte Molon, via della Diga 17 - Cena e musica dal vivo. Info e prenotazioni tel. 3465191462. Posti totali 80.



Gruppo Promozionale Quartiere Borgo Trieste – Auditorium Saval – Buffet, musica dal vivo e ballo. Info e prenotazioni tel. 3339461767. Posti totali 100.



Blue Star Dance Asd – sala civica via Brunelleschi, Stadio – Buffet, musica registrata e ballo. Info e prenotazioni tel. 3484787937. Posti totali 50.



Circolo Noi San Giuseppe all’Adige – Salone Circolo Noi, via Bassone 36 – Cena e musica registrata. Info e prenotazioni 3358079994. Posti totali 70.



Associazione Tamzarà – sala civica Via Trapani 10, Borgo Nuovo – Buffet, musica tradizionale e ballo. Info e prenotazioni 3497854589. Posti totali 50.



Auser Volontariato Europa Unita – sala civica “Alberto Benato” via Mincio 12 – Cena e musica registrata. Info e prenotazioni 3482463367. Posti totali 60.



Circolo Acli Verona Sud Ovest – Centro comunità di via Velino – Cena, musica dal vivo e ballo. Info e prenotazioni 3515497196. Posti totali 50.



Associazione La Mongolfiera – scuola Don Mercante via Dolomiti – Cena, musica dal vivo e ballo. Info e prenotazioni 3403437153. Posti totali 150.