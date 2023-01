VINO,CONTE (LEGA): “ INACCETTABILE L'OK DELLA UE ALLE ETICHETTE COME PER LE SIGARETTE”



Bruxelles, 12 gen 23 - “Esprimo il mio sconcerto e la mia preoccupazione per il via libera della Ue all’Irlanda per poter etichettare vino, birra e liquori come pericolosi per la salute. Non solo rappresenta un clamoroso errore da parte delle istituzioni europee, che ignorano quanto votato dallo stesso europarlamento in materia ma si criminalizza, inseguendo sirene del Nord Europa, un settore di eccellenza e fondamentale per la nostra economia. Rappresenta inoltre un pericoloso precedente, una minaccia per i nostri produttori vitivinicoli che già quotidianamente devono fronteggiare la concorrenza sleale. E' inaccettabile che si demonizzi in questo modo un intero comparto agricolo, ancor più vista la carenza di evidenze scientifiche a supporto del messaggio contenuto nelle etichette irlandesi. Al riguardo avevo già avuto modo di esprimere la contrarietà in merito a questa decisione sottoscrivendo una lettera, inviata alla Commissaria europea alla Salute Stella Kyriakides, nello scorso mese di settembre chiedendo alla Commissione che si opponesse ad un disegno di legge che era ed è palesemente in contrasto con diverse norme UE. Come Lega ci siamo sempre battuti e ci batteremo sempre, a Bruxelles così come in Italia e a tutti i livelli, per contrastare questa deriva e difendere i produttori e i consumatori italiani, a tutela delle aziende e dei lavoratori di uno dei comparti più importanti del Made in Italy e della nostra tradizione agroalimentare”. Lo afferma l'onorevole Rosanna Conte, europarlamentare della Lega e componente della Commissione Agricoltura in PE.