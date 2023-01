Nel cuore di Verona, in quel di San Zeno, un Museo per il secolare Carnevale, a cura del “Comitato Bacanàl del Gnòco”.



Inaugurato, il 14 gennaio 2023, il “Museo del Carnevale di Verona”, intitolato a “Luigi D'Agostino - Ginetto” e dato da un interessante percorso espositivo, nato dalla volontà di fare conoscere storia, tradizione, valori e rituali, caratteristici del Carnevale di Verona, ad un pubblico sempre più vasto ed interessato. Ha inaugurato, così, il nuovo anno e il prossimo futuro il “Comitato Carnevale Bacanàl del Gnòco”, divulgando, al tempo, la consapevolezza che "Sarà sempre Carnevale, a Verona". Le attività del Comitato non si limitano, infatti, alla sola realizzazione della manifestazione allegorica, con i suoi carri, con gli artisti di strada, con le rappresentazioni teatrali e le antiche maschere, che la contraddistinguono, ma continuano, tutto l’anno, attraverso molteplici attività, in ambito sociale, culturale ed educativo. Il Comitato del Bacanàl ritiene, quindi, proprio compito, tramandare, proteggere e divulgare l’ultracentenaria storia della sua nascita, il patrimonio delle tradizioni degli antichi usi e costumi, di quello artigianale, contadino ed alimentare, intervenendo con il suo massimo rappresentante, il Papà del Gnòco, in tutte le opportunità, sia locali, che internazionali, creando sempre nuove iniziative, e coinvolgendo la popolazione per instillare, nei cittadini, quel senso di appartenenza, quale tesoro, che non deve mai venire meno, e sempre più apprezzato da ospiti, sia italiani, che stranieri, che vengono a godere delle bellezze della città. La volontà, la costruzione e la realizzazione di un Museo del Carnevale – dedicato a Luigi D’Agostino -“Ginetto”, che, per cinquantacinque anni, è stato presidente del Comitato – è partita proprio dalla primaria necessità di abbattere le frontiere, di creare nuovi canali ed iniziative, che coinvolgano la popolazione ed i giovani, in particolare, nella partecipazione e nella divulgazione della conoscenza dell’esistenza, a Verona, d’un plurisecolare e storico Carnevale, e che sviluppi, in loro, l’amore per la bellezza, per la storia, per l’arte, per le tradizioni del territorio, e, nel complesso, concetti che si riassumono, nelle importanti voci “impegno civico”. Uno museo-sogno, questo, “punto di incontro e scambio” tra tradizione e contemporaneità. Un sogno concretizzato, dunque, un Museo-sogno, anche “punto di incontro e scambio”, tra tradizione e contemporaneità, divenuto realtà, grazie, in primis, al Direttivo del Comitato Carnevale Bacanàl del Gnòco, con l’attivo presidente, Valerio Corradi, che attraverso la partecipazione ad un bando di ATER-Azienda Territoriale per L'Edilizia Residenziale della Provincia di Verona, proprietaria dell’Ex Oratorio di Santa Maria della Giustizia Vecchia, sito accanto a Piazza San Zeno, ha ottenuto in gestione tale prestigioso edificio. Hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa il Comune di Verona, Regione Veneto, il Ministero della Cultura, la Camera di Commercio di Verona, il Pastificio Rana s.p.a., l’Azienda Trasporti Verona - Atv, Gardaland, Sec e Igm Italia. Importante il patrocinio della Provincia di Verona. Il percorso espositivo del Museo – curato dal coordinatore del Museo, Enrico Marchi, dai tre esperti storici, Alverio Merlo, Gianni Benini e Antonio Giarola, in collaborazione. con l’organizzazione di Ybaf di Rebecca Basso – alterna approfondimenti testuali, sulle origini del Carnevale, sugli antichi riti e sulle maschere più importanti della Corte del Papà del Gnòco, a preziosi costumi d’epoca, fotografie storiche, video e diversi oggetti, che completano il quadro del Carnevàl, festa popolare più partecipata, come cennato, non solo dai veronesi. L’allestimento della sede museale prevede anche una parte, da dedicare a conferenze e momenti d’incontro, non solo per le attività del Comitato, ma disponibile, pure, ad altre Associazioni del territorio. Indirizzo della nuova istituzione: Museo del Carnevale di Verona “Luigi D’Agostino - Ginetto”, ex Oratorio di Santa Maria della Giustizia Vecchia, Piazza San Zeno (Via Procolo, 10), Verona. Giorni e orari di visita: da martedì a domenica, dalle 15 alle 19, sabato e domenica aperto, dalle 9.30 alle 12.30. Chiuso il lunedì. Per scuole e gruppi aperto, su prenotazione, tutti i giorni. Entrata gratuita. Info e prenotazioni: comitatobacanal.vr@gmail.com - https://www.carnevaleverona.it/. Non occorrono, certamente, commenti alla grande notizia, che annuncia un l’attività di un nuovo, caratteristico Museo veronese; non occorrono, perché tutto spiega il completo comunicato, di cui sopra. Ma, dev’esserci permesso un elogio a Chi ha ideato e realizzato un’iniziativa, che mancava, e che, mentre, con quanto esposto, crea piacevole ricordo e sapere, è al tempo, motivo d’incontro e di socialità, in cui, la “veronesità”, considerata come dedicazione all’approfondimento della conoscenza di territorio, di tradizioni e di storia, troverà il suo focolare. Il Carnevale veronese ha fatto un ulteriore, grande passo avanti, dimostrando che la grande festa veronese non è solo sano divertimento – fattore importantissimo”! – ma, anche cultura. Complimenti!

Pierantonio Braggio