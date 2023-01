BOTTEGA VOLA A 110 MILIONI DI FATTURATO



Per Bottega, una delle più prestigiose aziende vitivinicole, il 2022 sarà un anno da incorniciare. Nonostante i rincari energetici, delle materie prime, del vetro, addirittura delle componenti del packaging, il fatturato è salito a 110 milioni di euro (84,7 milioni come cantina e 25,3 con gli incassi dei Prosecco Bar) con un balzo di oltre il 20% rispetto al 2021, il 13% in più all’estero, il 7% dall’Italia. “Un risultato straordinario”, dice Sandro Bottega, a capo dell’azienda coneglianese che ha ben 6 siti produttivi di cui uno a Valgatara, nel veronese, “frutto dell’impegno di tutte le maestranze e dell’aver puntato sempre sulla qualità. All’estero siamo ormai presenti in 155 paesi, dal Canada agli Stati Uniti, alla Gran Bretagna che sono mercati trainanti, alle aree minori per numero di abitanti ma non per questo meno importanti. Siamo sbarcati in Alaska con i liquori al cioccolato e le grappe. In Nepal. In rapporto alla popolazione, riscontriamo percentuali di vendita enormi r così in Butan. Tra l’altro abbiamo ripreso a commercializzare, anche se parzialmenmte, in Ucraina e in Venezuela. L’aumento del 7% in Italia è significativo”. Bottega annuncia anche l’apertura del 34° Prosecco Bar all’aeroporto di Istambul, uno degli scali più trafficati al mondo. Un vero e proprio “affare” visto che ha accanto i monomarca più prestigiosi della moda mondiale. “E’ il primo di quelli previsti per il 2023”, dice ancora l’imprenditore veneto, “a Sofia, Praga, Johannesburg, Mykonos, Nizza, Reunion, isola di Haivan in Cina, un quarto a Londra, senza tener conto della Terrazza Bar nel più lussuoso hotel di Nairobi in Kenia. I Prosecco bardi media assicurano quasi un milione di incassi annui, dai 5 milioni di Dubai ai 300 mila di Vargas in Bulgaria”. Intanto fervono i preparativi per festeggiare i 45 anni di attività dell’azienda uniti ai 30 anni della collaborazione con Stefania Sandrelli con la quale Bottega rpoduce parte del Chianti. Per i primi di marzo si svolgerà un grande veneto a Roma dove verranno invitati i maggiori clienti e personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura. Infine Bottega, che ha aperto anche degli uffici commerciali a Milano, in ottemperanza al PNRR ha già montato pannelli fotovoltaici per 200 kw h e per fine aprile coprirà l’intero fabbisogno giornaliero di 300 kwh.

Giorgio Naccari