Il presidente di Regione Veneto, Luca Zaia, in visita alla XV Motor Bike Expo, a Verona.



“Primo grande evento mondiale del 2023”, onore per Veronafiere, per l’imprenditore Francesco Agnoletto e per l’ospitante città scaligera.





Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha visitato, a Veronafiere, la quindicesima edizione di Motor Bike Expo 2023, il grande salone dei motociclisti, apertosi oggi. “È il primo grande evento mondiale dell’anno 2023 – ha detto Zaia – una vetrina “dinamica”, che diventa luogo d’incontro tra l’intero comparto moto e il pubblico. Siamo di fronte a un settore, nel quale l’impresa veneta eccelle, sia sul fronte dei marchi motociclistici, sia su quello degli accessori più svariati, dove la grande passione dei bikers si abbina a risultati economici di rilievo assoluto”. Zaia, accompagnato dalla vicepresidente Elisa, De Berti, e dal presidente di Veronafiere Federico Bricolo, ha visitato numerosi stand, soffermandosi in particolare in quello della Regione del Veneto. “In una regione turistica come la nostra – ha detto – l’ambito motociclistico non può mancare. La moto permette di raggiungere i passi dolomitici, i paesi delle ‘terre alte’, i laghi, le frazioni meno note del territorio rurale. Oltre, ovviamente, le città d'arte e i capoluoghi. Un territorio tutto da scoprire, che proprio per le sue caratteristiche uniche è perfetto per la moto: in poche decine di chilometri, a portata di ‘tappa’, si passa dalle Dolomiti al mare”. mA tal proposito la Regione del Veneto presenta in fiera un opuscolo con una serie di suggestivi itinerari turistici da percorrere in moto, che è già scaricabile dal sito internet regionale. “I dati più recenti registrati dal settore sono di assoluto rilievo – ha sottolineato il Governatore -. Il mese di dicembre 2022 ha fatto registrare un incremento del 4,55% delle immatricolazioni complessive di ciclomotori, scooter e moto rispetto allo stesso mese del 2021. Un dato che ha consolidato il bilancio 2022, che chiude ancora in positivo, +0,95% su un già solido 2021 (+21,2% sul 2020), immettendo su strada 291.661 veicoli, oltre 2.700 in più rispetto all’anno precedente. A questi numeri ne corrispondono altri importanti, legati al mercato degli accessori e dell’abbigliamento specifico, in un settore che ha saputo reggere bene alle difficoltà causate dalla pandemia”. Motor Bike Expo presenta numeri altamente significativi: 600 espositori da 35 Paesi; 7 padiglioni, 100 eventi connessi, 20 premiazioni di vario genere, centomila metri quadrati espositivi, con il 33% degli espositori rappresentato da produttori e distributori di accessori e abbigliamento”. Considerazioni importanti, nelle parole e nei numeri, dedicate ad un evento eccezionale di riferimento, a livello mondiale, che, se è dedicato alla passione, per la “moto”, figlia della bicicletta, è salutare impiego del tempo libero, con visite, portatrici di cultura, e, al tempo, pure creatore di economia e di occupazione. MBE è aperto ad appassionati ed a tecnici sino a domenica, 29 gennaio.

Pierantonio Braggio