2023-02-01 ANCE Verona Costruttori Edili 2023-02-01 AL VIA LA QUINTA EDIZIONE DELLA COPPA GIULIETTA&ROMEO DI AUTO STORICHE, MANIFESTAZIONE MOLTO AMATA DAI VERONESI 2023-02-01 VERONA E MANTOVA FANNO RETE PER LA CULTURA E IL TURISMO 2023-02-01 AL VIA IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA VITTORIO VENETO 2023-02-01 Coldiretti, droni e robot, per combattere i cambiamenti climatici e salvare la spesa, in 6 aziende su 10. 2023-02-01 Veneto ed Emilia Romagna pronti a costruire dieci nuovi impianti di biometano. 2023-02-01 "Il valore del welfare sanitario, per aziende e dirigenti. Dalle tutele Fasi al Prodotto Unico Fasi-Assidai". Incontro organizzato da Confindustria Verona, con Federmanager Verona. 2023-02-01 XXXIV Fiera del Radicchio Rosso di Casaleone, Verona, nei giorni 27 - 28 - 29 gennaio e 3 - 4 - 5 febbraio 2023. 2023-02-01 DOMENICA 5 MARZO AL VIA ALLA STAGIONE 2023 DEL PARCO GIARDINO SIGURTÀ 2023-01-31 Cda di Amia. Insediato il nuovo vicepresidente Marco Burato. "Procede il percorso verso la trasformazione in house della società". 2023-01-31 AL VIA DOMANI A VERONAFIERE LA PRIMA EDIZIONE DI FIERAGRICOLA TECH FOCUS SU ROBOTICA, SMART IRRIGATION, RINNOVABILI E BIOSTIMOLANTI IN AGRICOLTURA 2023-01-31 Caro bollette: nel 2022 l'aumento è stato di 91,5 miliardi: CGIA Mestre 61,5, in capo alle imprese e 30 alle famiglie. 2023-01-31 La Jazzset Orchestra e il "Concerto di San Valentino". 2023-01-31 Vino – Consorzio Valpolicella –: lifting giovane e sostenibile, per l'Amarone. In 10 anni, exploit di conduttori Millennials (+100%) e del Vigneto green (dal 3% al 33%). 2023-01-31 "Provincia più forte, con un mandato condiviso", così Flavio Pasini, nuovo presidente.