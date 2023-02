AL VIA IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA VITTORIO VENETO



Sono iniziati ieri i lavori di sostituzione di un centinaio di pietre della pavimentazione in piazza Vittorio Veneto. L’intervento, che avrà una durata di circa 15 giorni, è necessario a causa degli ammaloramenti delle lastre che hanno reso pericolose alcune zone della piazza, come segnalato dai residenti del quartiere di Borgo Trento.



“Si tratta di un intervento importante – spiega l’assessore all’Arredo Urbano Federico Benini – che andava fatto per due motivi: il primo per mettere in sicurezza la piazza, visto che molte pietre erano pericolose o addirittura sollevate, il secondo per garantire decoro ad una delle piazze storiche di Verona che, tra l’altro, è anche un punto di grande passaggio di turisti”.



L’opera di sostituzione prevede la posa di pietre dello stesso tipo di quelle presenti, cioè in Pietra di Prun “spacco cava” rullata da 1 m x 1m. La pietra a spacco cava è quella naturale che esce dalla cava, ha il classico aspetto rugoso ed irregolare, dunque non subisce nessun tipo di lavorazione, oltre al taglio. La lavorazione rullata presenta una graffiatura superficiale irregolare, realizzata sia su piano a taglio sega (regolare) o sul grezzo (irregolare).



“Poco dopo il sopralluogo fatto con il coordinatore della commissione Giardini e Arredo Urbano Gabriele Recchia – spiega la presidente della Circoscrizione 2^ Elisa Dalle Pezze - l’assessore Benini si è attivato con gli uffici per la programmazione di una prima tornata di interventi in Piazza Vittorio Veneto, attesi da tempo dalla Circoscrizione per rispondere alle richieste dei residenti. Oltre al decoro di uno spazio centrale per Borgo Trento, per noi era fondamentale mettere in sicurezza la piazza, considerata anche l’alta frequentazione di anziani che la attraversano e vi sostano tutti i giorni”.