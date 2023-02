VERONA E MANTOVA FANNO RETE PER LA CULTURA E IL TURISMO



Accorciare ulteriormente le distanze tra Verona e Mantova, facendo rete per promuovere l’una le peculiarità dell’altra e arricchendo di motivazioni le reciproche destinazioni.





E’ questo in sintesi l’impegno preso oggi dall’assessore alla Cultura e Turismo Marta Ugolini e il vicesindaco di Mantova Giovanni Buvoli durante l’incontro di oggi a palazzo Barbieri.



Come farlo? Potenziando le strategie già in atto attraverso sinergie e servizi rivolti ai turisti. Chi visita Verona dovrà essere agevolato e invogliato a recarsi nella vicina Mantova, e viceversa. Tanti gli elementi identitari che accomunano le due città d’arte e cultura, così come le peculiarità che le contraddistinguono rendendole uniche.



“Abbiamo accolto con entusiasmo l’invito dell’Amministrazione Comunale di Mantova ad attivare un tavolo di lavoro per lo sviluppo del turismo culturalmente motivato” commenta Marta Ugolini, che prosegue: “In passato la collaborazione con la città di Mantova è stata estremamente positiva: mi riferisco, ad esempio, al circuito integrato di mostre d’arte dedicate ad Andrea Mantegna nel 2012. Oggi il territorio veronese conta sulla propulsione portata dalla Destination Verona e Garda Foundation per far ripartire anche questa sinergia, nella consapevolezza che i visitatori non si fermano ai confini amministrativi dei territori ma ricercano sempre più d esperienze autentiche da vivere e proposte culturali di qualità ”.



Le nuove strategie di collaborazione verteranno sulla reciproca integrazione degli strumenti già adottati dalle Amministrazioni come la Mantova e Sabbioneta e la Verona Card, la promozione sui canali social in capo all’ente e presso gli infopoint con materiali e corner informativi.



Sia Verona che Mantova sono città patrimonio dell’Unesco, entrambe furono fortezze del Quadrilatero e terre di risaie, condividono sapori e tradizioni enogastronomiche, crocevia di cammini e percorsi ciclabili, oltre ad evocare entrambe il nome del drammaturgo e poeta inglese William Shakespeare.





“Forti dei collegamenti e della storia che accomunano Mantova e Verona, auspichiamo che questo possa essere un primo passo per l’avvio di un tavolo di lavoro per l’individuazione non solo di nuove strategie di promozione turistica ma anche per la definizione di nuovi percorsi tematici legati alla musica, al gusto, alle collezioni civiche e ai luoghi di cultura che li ospitano. Il Comune di Mantova ha già in essere una pluriennale sinergia con il Consorzio Lago di Garda Lombardia e la collaborazione con il Comune di Verona permetterà di intercettare nuovi flussi turistici interessati alla nostra offerta e che potranno trovare a Mantova esperienze uniche e di valore”, dichiara il vicesindaco di Mantova Giovanni Buvoli.