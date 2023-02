NEI RISTORANTI TIPICI I PRODOTTI DELL’INVERNO



I sapori dell’inverno sulle tavole dei ristoranti tipici. Riprende dal 4 febbraio il nuovo appuntamento stagionale del quarto ciclo delle iniziative promosse dal Comune in collaborazione con i “Ristoranti Tipici”di Verona.







Da domani fino a domenica 19 febbraio in tutti i ristoranti aderenti sarà servito il menù de “Il Ristorante tipico… d’Inverno”. Protagonisti i prodotti dell’agricoltura locale come il broccoletto di Custoza, il radicchio rosso di Verona, la verza Michelina, nonché la renga e gli gnocchi, contraddistinti dal marchio comunale DE.CO (Denominazione Comunale) . Lo gnocco peraltro è legato particolarmente alla tradizione veronese, celebrato dalla principale maschera del Carnevale di Verona, il “Papà del Gnoco”.

Ai piatti sarà anche abbinata un’offerta di vini, privilegiando le denominazioni e le aziende che producono e imbottigliano nella Provincia di Verona.



Obiettivo dell’iniziativa è intraprendere una serie di azioni volte alla promozione e valorizzazione dei prodotti tipici locali, ed inoltre incentivare l’impiego di materie prime del territorio nella preparazione dei piatti, per far scoprire i sapori della tradizione scaligera ed anche per diffondere la conoscenza dei prodotti tipici di ogni stagione.



“L’Amministrazione comunale è impegnata a supportare per quanto è possibile tutte le iniziative che possono aiutare le categorie economiche, che negli ultimi anni hanno dovuto affrontare difficoltà ed emergenze di vario tipo”, ha detto l’assessore alle Attività produttive Italo Sandrini durante la presentazione del progetto al Mercato Coperto in via Macello.



I ristoranti tipici veronesi sono ufficialmente riconosciuti dal “Regolamento comunale per la valorizzazione dell’enogastronomia veronese”. Attraverso la qualità del servizio e la professionalità del personale diffondo la conoscenza dei prodotti e dei piatti tipici locali, che rappresentano il 50% dell’offerta enogastronomica e devono essere preparati utilizzando il 50% di prodotti tipici della Provincia di Verona o della Regione Veneto.



Il progetto è stata presentato questa mattina al Mercato Coperto di Campagna Amica, in Via Macello.