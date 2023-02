Le verdure invernali veronesi, nei piatti dei Ristoranti tipici. Radicchio rosso di Verona, Verza michelina, Broccoletto di Custoza e molto altro… Eccezione: la patata, madre del carnevalesco “gnòco”…



Giustissimo e molto opportuno è dare luce ai caratteristici prodotti-verdure invernali veronesi, che i nostri Ristoranti tipici propongono e proporranno ai propri ospiti: Radicchio rosso di Verona, allo statodi “germoglio”, Verza moretta di Veronella, Verza Michelina, Broccoleto di Custoza… e molto altro, prodotti, che, attualmente, solo, con un certo grado di “freddo”, danno il meglio di se stessi…, donando ai piatti, con i loro colori, eccezionali aspetti, uniti ai diversi contorni. In fatto di stagionalità, non è “invernale” la patata, ma, a Verona, oltre ad essere nota, come ottimo contorno, sotto varie aspetti, è essenziale, nella preparazione del noto “gnòco”, che non può mancare, radicatissima essendo la tradizione in merito, sulle tavole veronesi, in periodo di Carnevale. Temi, questi, importantissimi, per i Ristoranti tipici veronesi, che, per tutta la durata della stagione carnevalesca, proporranno agli appassionati tali contorni, con tanto di “polènta brùstolà”, grande compagna delle eccellente “pastissàda de cavàl” e “rénga”. In merito, se n’è parlato nei saloni di Campagna Amica, Coldiretti, presso l’ex Macello veronese, nel Quartiere Filippini, presenti il Papà del Gnòco, con il suo seguito, e la guida principale del Carnevale veronese, Valerio Corradi, in partenza, ambedue, per visita ufficiale, peraltro, per Acireale, Sicilia. Ha guidato l’incontro la vicepresidente di Coldiretti Verona, Franca Castellani, ed hanno relazionato l’assessore Italo Sandrini; il direttore di Confesercenti, Alessandro Torluccio; l’agricoltore, Graziano Poli, produttore di verdure a Vallese, Verona; Antimo Perretta, presidente AIS; Sandra Hreiz, per Confcommercio, e TatianaTrandev, per UlSS 9. Tutto questo, per fare sempre meglio conoscere genuini prodotti agroalimentari del territorio veronese e loro benefici contenuti, che i Ristoranti tipici amano utilizzare, come cennato, stagione per stagione, mai trascurando ottimi vini, per essere, in tal modo, promotori dell’agricoltura e della città scaligera stessa, con relativa provincia. Verza Michelina, ossia, proveniente dalle terre di San Michele Extra, Verona.

Pierantonio Braggio