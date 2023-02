LAGO DI GARDA IN LOVE



IL LAGO DI GARDA TORNA AD ACCOGLIERE GLI INNAMORATI DI TUTTO IL MONDO. DALL’11 AL 14 FEBBRAIO UN CENTINAIO DI INIZIATIVE, EVENTI E SCORCI “IN LOVE” NEGLI OTTO COMUNI ADERENTI. TRA LE NOVITA’, LA CENA DI SAN VALENTINO A BORDO DELLA MOTONAVE TONALE.



Torri del Benaco, 7 febbraio 2023 - Torna con un’edizione più ricca che mai Lago di Garda in Love, lungolago d’Amore che, dall’11 al 14 febbraio 2023, animerà ben otto località benacensi: Valeggio sul Mincio, Castelnuovo del Garda, Lazise, Bardolino, Garda, Torri del Benaco, Malcesine e Riva del Garda. Special guests le cittadine di Innsbruck (Austria), Jesolo (Venezia), Montagnana (Padova), Soave (Verona), Ronzone (Trento) e la Navigarda. Quest’ultima ospiterà a bordo di una motonave la prima crociera di San Valentino sul Lago di Garda, martedì 14 febbraio, con partenza e ritorno da Garda, per una romantica cena itinerante: solo una delle novità della kermesse “in love” invernale che veste d’amore le località aderenti. Con il ritorno alla normalità, le iniziative sono tornate ad essere diffuse per permettere ad un sempre maggior numero di persone, in orari e giorni diversi, di vivere in presenza il weekend degli innamorati nella magica atmosfera del lago d’inverno. Da sei anni, San Valentino vista lago. Dal 2018 un’opportunità unica per attrarre turisti anche in bassa stagione. Per celebrare il proprio amore sulle sponde del pittoresco Benaco, avvolti da emozionanti atmosfere luminose e decori urbani dal gusto raffinato: Lago di Garda in Love intreccia così le bellezze delle perle lacustri con il filo rosso dell’amore e si fa motore di un’importante azione di destagionalizzazione per molte attività legate al turismo. L’ultima edizione in presenza (febbraio 2020) aveva registrato più di 120mila presenze. Sarà possibile vivere le emozioni anche in forma digitale attraverso i social istituzionali Lago di Garda in Love, Facebook ed Instagram. Post, stories e reel permetteranno agli utenti di immergersi o condividere i diversi momenti d’amore in riva al lago. Una rete sempre più ampia che, solo nell’ultimo anno, ha messo in connessione migliaia di utenti. Cento iniziative nel segno dell’amore. Punti selfie dislocati in tutti i Comuni aderenti, sigilli e messaggi del cuore, la terrazza d’amore e baci ad alta quota. E ancora, un giro portatore di buoni auspici intorno alla Preonda o ad ammirare i monumenti più conosciuti colorati di rosso: per questo San Valentino 2023 gli innamorati avranno solo l'imbarazzo della scelta. Dall’alba al tramonto, proposte per panorami e passeggiate uniche, buona gastronomia e buona musica. Da non perdere la Vela del Cuore a Bardolino, il grande Cuore Rosso e la Terrazza d’Amore in piazza a Torri del Benaco, il Decalogo dell’Amore Green per rafforzare l’attenzione verso il pianeta. Tutti i giorni, le iniziative “in love”. Selfie in Love: in tutti i Comuni aderenti, postazioni selfie caratterizzate dal grande cubo con la scritta “love” per scattare una foto romantica da condividere sui canali social dell’evento (Facebook e Instagram) con tag e gli hashtag #lagodigardainlove e #lungolagodamore. Passeggiata dell’Amore a Lazise, Bardolino e Garda: ovvero i paesaggi più romantici di Lago di Garda in Love. Da Bardolino, accompagnati da Cupido e speciali indicazioni, si potrà raggiungere Garda (4 Km) o Lazise percorrendo il lungolago (5 km). In Piazza Vittorio Emanuele II a Lazise si potrà, invece, richiedere il Sigillo d’Amore, pergamena personalizzata con i nomi scritti a mano in caratteri gotici; il ricavato (2 euro) sarà devoluto in beneficenza. A Bardolino, dalle 10 alle 18, libero accesso tutti i giorni alla Vela del Cuore nel Parco di Villa Carrara Bottagisio dove sarà possibile lasciare il proprio Messaggio d’Amore e appenderlo in una speciale bacheca. Le frasi più belle scritte nell’arco dei giorni dell’evento verranno omaggiate con cadeaux. All’interno della Vela anche un Infopoint turistico dove si potranno scoprire le tante attività della prossima stagione estiva e un corner per assaggiare una delle eccellenze invernali del territorio veronese: il Radicchio di Verona. Iniziativa a cura del Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione del Radicchio di Verona I.G.P. e Fondazione Bardolino Top. Sempre a Bardolino, sul lungolago, verrà posizionato il Truck in Love con area hospitality per degustare un calice di Chiaretto di Bardolino e altre proposte di grandi marchi italiani. Iniziativa a cura di Carboni ADV. Irresistibile il Bacio ad Alta Quota a quasi 1800 metri d’altezza, in vetta al Monte Baldo: la Funivia di Malcesine - Monte Baldo ha riservato una promozione di coppia per ammirare il Lago di Garda da una prospettiva unica. A Torri del Benaco la proposta da non perdere dall’11 al 14 febbraio è Il Cuore Rosso del Lago allestito in Piazza Calderini, un simbolo che porterà fortuna a tutti coloro che si baceranno al suo interno e da ammirare dall’alto dalla Terrazza d’Amore del Castello Scaligero. Altro rito propiziatorio quello della Pietra dell’Amore di Bardolino, la Preonda, tavola di pietra rosa situata nei pressi del porto vecchio. Leggenda narra che le coppie che girano intorno a questa antica pietra siano baciate da felicità e buona sorte. Per concludere, tutti i giorni, nel centro di Lazise e Bardolino, presenti i Mercatini in Love e per tutti e quattro i tramonti, a Lazise, Bardolino e Torri, alcuni monumenti si “vestiranno” d’amore al calar della sera. Per l’iniziativa Rosso di Sera verranno illuminati di rosso la Dogana Veneta a Lazise, il palazzo municipale di Bardolino e il Castello Scaligero di Torri del Benaco.

Eventi speciali sabato 11 febbraio. A Lazise il primo appuntamento speciale della giornata sarà alle ore 11 con l’apertura ufficiale della nuova edizione di Lago di Garda in Love e saluto delle autorità presenti, brindisi con il Chiaretto di Bardolino e musica dei DiscoStajare. Al Porto di Lazise, alle 15:30, Cooking Show in Love: a bordo della motonave Tonale della flotta di Navigarda, lo chef Andrea Cesaro realizzerà alcuni piatti a base di Radicchio di Verona I.G.P. da abbinare al vino Chiaretto. Presente anche Angelo Peretti, Direttore del Consorzio Tutela del Vino Bardolino. Dalle 16:30 alle 18, in Piazza Vittorio Veneto, concerto della Kriss Groove Band: un viaggio attraverso la musica delle discoteche più belle degli ultimi 60 anni. A Bardolino, dalle 14, sfilata di carnevale per le vie del centro storico. Dalle 16:30 nell’area antistante il Parco di Villa Carrara Bottagisio, spettacolo con musica e video a cura della Movie Project Band: un originale show ispirato alle colonne sonore dei film che hanno fatto la storia degli anni ‘80 e ’90. Musica anche a Torri del Benaco, dalle 16 alle 20, con l’intrattenimento itinerante a cura dei Venetum Brass. Sempre a Torri, alle 19 in Piazza Calderini, cerimonia del Patto d’Amore per consolidare il gemellaggio tra Torri del Benaco e il Comune di Ronzone. All’interno del Cuore rosso del Lago i rappresentanti delle due comunità si scambieranno una promessa di collaborazione per la promozione dei rispettivi territori: le sfumature del Chiaretto, vino rosa dell’Amore, si legheranno simbolicamente alle rose di Ronzone. Eventi speciali domenica 12 febbraio. A Lazise, dalle ore 12 alle ore 17:30, Musica in Love con l’intrattenimento musicale itinerante dei Venetum Brass. Stesso luogo e stessi orari anche per Radio Pico in Love, presente a Lago di Garda in Love con lo studio mobile: uno spazio on-the-road per entrare in contatto con gli ascoltatori e rendere il pubblico protagonista. Dalle 16.30 alle 18.00 concerto dal vivo con i Joe DiBrutto: vero e proprio show con canzoni nazionali e internazionali degli anni ’70. Alle 18:30 l’iniziativa Un Bacio Lungo un Minuto e i Soffi d’Amore: spettacolare cascata di coriandoli colorati a forma di cuore. Chi troverà il cuore rosa con la scritta “Chiaretto” riceverà in omaggio una bottiglia di Chiaretto di Bardolino, il #VinoRosa dell’amore special edition. Nel centro di Bardolino dalle 12 alle 13:30 Bandiere in Love: esibizione itinerante con vari spettacoli di bandiere accompagnati dal suono di tamburi e chiarine a cura del gruppo storico “Città Murata” di Montagnana. Si prosegue alle 15 con la musica itinerante della Old Peppers Jass Band. Ore 15:30 per il Cooking Show in Love sul Lago a bordo della motonave Tonale della flotta di Navigarda con lo chef Andrea Cesaro, per scoprire i segreti culinari di uno dei prodotti tipici della pianura veronese: Pepidora, la Patata dal Cuore Veneto. L’estroverso chef Cesaro realizzerà alcuni piatti per esaltare le qualità della patata a marchio Pepidora da abbinare al vino Chiaretto di Bardolino. A cura del Consorzio dal Cuore Veneto. Dalle 16:30 alle 18:30, nell’area antistante il Parco di Villa Carrara Bottagisio, spettacolo live con la Manuel Malò Band: un viaggio nella musica italiana e un omaggio ai più grandi cantautori. A Torri del Benaco ad aprire la giornata sarà la Old Peppers Jass Band, dalle 12, con un intrattenimento musicale itinerante. Seguiranno alle 15:30 le Bandiere in Love del gruppo “Città Murata” di Montagnana. Alle 17, all’Auditorium San Giovanni (Via per Albisano), Amor Vincit Omnia, concerto gospel del coro Lake Sound Gospel, momento musicale per parlare d’amore attraverso la bellezza della musica e delle voci dei cantori. Direzione artistica della M° Rossana D’Auria.



Eventi speciali lunedì 13 febbraio. A Lazise, dalle 16:30 alle 18:30 in programma Live in Love, concerto dal vivo con C2 Acoustic Duo. Negli stessi orari, a Bardolino, nell’area antistante il Parco di Villa Carrara Bottagisio, Dj Set a cura di Radio Studio Più. Eventi speciali martedì 14 febbraio. Gli eventi speciali per il giorno di San Valentino inizieranno a Lazise alle 16:30 con il tributo musicale degli Encore ai Dire Straits e al loro chitarrista, cantante e compositore Mark Knopfler. Stesso orario di partenza a Bardolino per il concerto della Kriss Groove Band: un viaggio attraverso la musica delle discoteche più belle degli ultimi 60 anni. Alle 18:30 si ripeterà l’iniziativa Un Bacio Lungo un Minuto e i Soffi d’Amore. Al porto turistico di Garda, alle 19:30, inizierà l’imbarco per la Cena in Love: un’occasione unica a bordo della motonave Tonale della flotta di Navigarda, una minicrociera sul lago per festeggiare l’amore in modo indimenticabile. Rientro alle ore 24, a cura di Navigarda. Info e prenotazioni: 030.9149511 – infogarda@navigazionelaghi.it – www.navigazionelaghi.it





Con il patrocinio di: Comunità del Garda, Garda Musei, Federalberghi Garda Veneto.

Official Sponsor: DB Bahn Italia, Funivia Malcesine Monte Baldo, Gardaland, Consorzio di Tutela Chiaretto e Bardolino, Consorzio di Tutela del Radicchio di Verona I.G.P., ATV, Serit, Pepi Dora La Patata dal Cuore Veneto. Sponsor Tecnici: Fondazione Bardolino Top, RadioPico, RadioStudio+, CarboniAdv, IGM Italia, Stringhetto, Apav - Associazione Pastifici Artigiani, Caru Cake. Organizzazione: Promo E20

Informazioni sull’evento: www.lagodigardainlove.it