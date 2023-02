2023-02-07 VERONA CELEBRA IL GIORNO DEL RICORDO CON EVENTI FINO AL 25 FEBBRAIO. VENERDì 10 LA CERIMONIA UFFICIALE 2023-02-07 RISCHIO DI INFILTRAZIONI MAFIOSE NEI GRANDI EVENTI. OGGI CONVEGNO IN GRAN GUARDIA 2023-02-07 SINDACO IN VISITA AL CANTIERE DELL’AEROPORTO CATULLO 2023-02-07 LAGO DI GARDA IN LOVE 2023-02-06 SCAMBI SCOLASTICI. IN MUNICIPIO I RAGAZZI SPAGNOLI OSPITI DEI COETANEI DEL LICEO FRACASTORO 2023-02-06 NUOVO MANTO STRADALE IN VIA TOMBETTA 2023-02-06 Iniziata la piantumazione di 270 nuovi alberi, in tutta la città di Verona. Messi a dimora diciotto alberi, in corso Porta Palio. Sopralluogo dell’assessore Federico Benini e del presidente di Amia, Bruno Tacchella. 2023-02-06 COSPITO. TOSI (FI): “DELINQUENTE PERICOLOSO, STIA AL 41-BIS. MA ORA BASTA PARLARNE, RISCHIO EFFETTO EMULAZIONE” 2023-02-06 LET’S TWIST AGAIN I BLACK BLUES BROTHER TORNANO A LUPATOTO In scena venerdì 10 febbraio al Cinema Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto 2023-02-06 MOLLY BLOOM DI JAMES JOYCE 2023-02-06 Le verdure invernali veronesi, nei piatti dei Ristoranti tipici. Radicchio rosso di Verona, Verza michelina, Broccoletto di Custoza e molto altro… Eccezione: la patata, madre del carnevalesco “gnòco”… 2023-02-06 Tremila visitatori professionali alla rassegna di Veronafiere, dedicata all’innovazione in agricoltura. 2023-02-06 Veneto ed Emilia Romagna pronti a costruire dieci nuovi impianti di biometano. 2023-02-05 Giustizia: riforma e mediazione delegata 2023-02-04 Domus Mercatorum e Casa Bresciani, Verona. Risultato d’asta… ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su