2023-02-08 MiC - Ministero della Cultura: presentato "VIVA Verdi": concerti, per sostenere il progetto della casa-museo del Compositore. 2023-02-08 CGIA Mestre: chi vuole l'autonomia? Veneto, Emilia Romagna e Lombardia, perché versano più, di quanto ricevono dallo Stato. 2023-02-08 Verona in Love: l'appuntamento, nella Città dell'Amore, che non poteva mancare… Mostre, spettacoli, eventi: serenità e cultura…, dal 10 al 14 febbraio 2923. L'11 febbraio, il Premio "Cara Giulietta". 2023-02-08 La Mela di Verona alla Fruit logistica di Berlino, dall'8 al 10 febbraio 2023. Motivo? Fare conoscere il nostro grande prodotto… 2023-02-08 Per il "Giorno del Ricordo" del forzato, tragico abbandono di Istria, Fiume e Dalmazia, da parte dei nostri Fratelli giuliani, una mostra, nel Municipio di Verona, iniziative ed incontri, sino al 25 febbraio. 2023-02-07 VERONA CELEBRA IL GIORNO DEL RICORDO CON EVENTI FINO AL 25 FEBBRAIO. VENERDì 10 LA CERIMONIA UFFICIALE 2023-02-07 RISCHIO DI INFILTRAZIONI MAFIOSE NEI GRANDI EVENTI. OGGI CONVEGNO IN GRAN GUARDIA 2023-02-07 SINDACO IN VISITA AL CANTIERE DELL'AEROPORTO CATULLO 2023-02-07 LAGO DI GARDA IN LOVE 2023-02-06 SCAMBI SCOLASTICI. IN MUNICIPIO I RAGAZZI SPAGNOLI OSPITI DEI COETANEI DEL LICEO FRACASTORO 2023-02-06 NUOVO MANTO STRADALE IN VIA TOMBETTA 2023-02-06 Iniziata la piantumazione di 270 nuovi alberi, in tutta la città di Verona. Messi a dimora diciotto alberi, in corso Porta Palio. Sopralluogo dell'assessore Federico Benini e del presidente di Amia, Bruno Tacchella. 2023-02-06 COSPITO. TOSI (FI): "DELINQUENTE PERICOLOSO, STIA AL 41-BIS. MA ORA BASTA PARLARNE, RISCHIO EFFETTO EMULAZIONE" 2023-02-06 LET'S TWIST AGAIN I BLACK BLUES BROTHER TORNANO A LUPATOTO In scena venerdì 10 febbraio al Cinema Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto 2023-02-06 MOLLY BLOOM DI JAMES JOYCE