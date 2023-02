VERONAMERCATO A FRUIT LOGISTICA BERLINO 8-10 FEBBRAIO 2023



Dopo due anni di assenza dovuta alla pandemia, Veronamercato è tornata a Fruit

Logistica, manifestazione di importanza internazionale per il settore dell’ortofrutta, che

si è svolta a Berlino dall’8 al 10 febbraio 2023.

Veronamercato ha mantenuto lo scenografico allestimento “Casa di Giulietta” che,

assieme all’offerta di piatti tipici locali, caratterizza la presenza veronese alla

manifestazione da oltre dieci anni.

Dodici le ditte presenti in qualità di coespositori all’interno dello spazio di 210 mq:

importanti e note aziende della produzione e del commercio di prodotti ortofrutticoli quali

Euroverde / Bruno srl, Gruppo Napoleon spa, Saretto srl, Garden Frutta srl, Cherry

Passion / Gruppo Bragantini, Frutta C2 spa, Agricola Lusia srl. Il settore della logistica,

dei trasporti e dei servizi è stato rappresentato da Coop. Facchini Multiservizi e da Corsi

Trasporti spa assieme a Frigoveneta spa azienda leader per gli impianti frigoriferi.

Presente anche il mondo degli esportatori con Fruit Imprese Veneto ed il suo presidente.

La delegazione di Veronamercato ha visto la presenza del Presidente Marco Dallamano

con il Vicepresidente Franca Castellani ed il Direttore Generale Paolo Merci.

Mentre gli operatori erano impegnati nel loro business, Veronamercato si è occupata di

promuovere e partecipare ad incontri su tematiche strategiche.

In particolare si evidenzia l’approccio sinergico al progetto logistico promosso

dall’Autorità portuale di Trieste, rappresentata dal Presidente Zeno D’Agostino assieme

ai mercati di Udine e Trieste, volto a sviluppare nuovi traffici commerciali lungo

l’Adriatico verso il Medio Oriente e l’Africa del nord. Per Veronamercato ed il sistema

dei Mercati veneti si presenta un’occasione unica di crescita utilizzando le infrastrutture

via terra e via mare, interportuali e portuali.

A tale proposito si sottolinea la presenza del Consorzio ZAI con la partecipazione alla

fiera del consigliere Massimo Mariotti a supporto dell’attività di Veronamercato e a

conferma della sinergia con l’Interporto Quadrante Europa.

Una rappresentanza di Coldiretti Verona era presente nello stand per promuovere con

l’Associazione Ortofrutta Veneta la mela di Verona, definendone l’iter verso il

riconoscimento dell’IGP. Proprio a tale proposito ha avuto luogo un incontro con la

presenza dell’Assessore all’agricoltura della Regione Veneto Federico Caner, con la

partecipazione del Presidente nazionale Coldiretti Ettore Prandini, del Vicepresidente

provinciale di Coldiretti Franca Castellani, del Presidente dell’Associazione Ortofrutta

Veneta Stefano Faedo con il Responsabile ortofrutta Giorgio Girardi, incontro che ha

costituito un ulteriore passo avanti nel raggiungimento degli obiettivi che si pongono i



produttori veronesi e la stessa Veronamercato nella valorizzazione della produzione

locale. Si è unito per un saluto il Sottosegretario all’Agricoltura Patrizio Giacomo La

Pietra.

Si sottolinea infine l’incontro con la delegazione dei mercati tedeschi di Amburgo e

Stoccarda e con il Segretario dell’Associazione operatori grossisti, presente Annamaria

Andretta per la Camera di Commercio italo-germanica.

Era presente con un proprio stand all’interno del padiglione 2.2 anche la Rete di imprese

Italmercati, cui fanno parte i 20 maggiori mercati e centri agroalimentari italiani che

hanno colto l’occasione per una sintesi sulle varie problematiche mercatali, in vari

momenti della manifestazione e anche nel corso di un incontro presso lo stand di

Veronamercato coordinato dal Presidente Fabio Massimo Pallottini e dal Vicepresidente

Paolo Merci.

Un insieme di relazione e di contenuti per i quali il Presidente di Veronamercato Marco

Dallamano ha espresso piena soddisfazione, identificandoli quali elementi di

aggregazione di tutto il comparto ortofrutticolo nazionale e strategici per le politiche

economiche e commerciali del territorio veronese.