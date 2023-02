2023-02-25 VERONA INCONTRA LE ATTIVISTE PER LA PACE 2023-02-25 “LA STAZIONE CHE VORREI”, LUNEDI’ 27 FEBBRAIO INCONTRO PUBBLICO PER SPIEGARE IL PROGETTO 2023-02-25 Diocesi di Verona - Quaresimali 2023 2023-02-25 VERONA, Palazzo Maffei 25 febbraio / "L'arte del manifesto giapponese" preseintazione del libro con l'autore Gian Carlo Calza, esperto d'arte asiatica 2023-02-25 24° Premio Innovazione SaMoTer, in scena il futuro delle macchine per costruzioni 2023-02-25 Mostra a cura di Fabrizio Malachin e Nico Stringa 2023-02-25 La Protezione Civile ha incontrato ed informato giovani e famiglie, sulla propria attività, ad Adigeo, Verona. 2023-02-25 II LetExpo, a Verona Fiere, 8-11 marzo 2023. 1ª fiera in Europa, interamente dedicata alla logistica, dei trasporti e dei servizi alle imprese. 2023-02-25 Lemuri, e l’album “Viaggio al centro del Cuore blu”. 2023-02-25 LE ATTIVISTE PER LA PACE SI RACCONTANO A VERONA 2023-02-23 AL TEATRO CAMPLOY I RAGAZZI UCRAINI PORTANO IN SCENA LE TROIANE DI EURIPIDE PER CONDIVIDERE IL LORO TRAGICO PRESENTE 2023-02-23 MODEL EXPO ITALY FESTEGGIA 18 ANNI CON IL DUO COMICO PANPERS E LE MASCHERE ITALIANE DEL CARNEVALE 2023-02-23 PLATEATICI. BOZZA (FI): “BENE LA NUOVA DIRETTIVA, MA ORA SNELLIRE GLI ITER DI RICHIESTA PER GLI ESERCENTI” 2023-02-22 Al teatro Verdi di Trieste "I Capuleti e i Montecchi" 2023-02-22 CERIMONIA GSVV. IL PREMIO “ATLETA DELL’ANNO” AL NUOTATORE CAMPIONE DEL MONDO THOMAS CECCON ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su