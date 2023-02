Veneto: causa inflazione, nel 2022-2023, risparmi giù di 15,1 miliardi pari a -7.253 euro a famiglia.



In questi due anni di inflazione record, i conti correnti delle famiglie venete subiranno una “sforbiciata” da 15,1 miliardi di euro. Come si è giunti a questo risultato? In primo luogo, l’Ufficio studi della CGIA ha ipotizzato che i 103,8 miliardi di euro presenti nei conti correnti bancari dei veneti non abbiano registrato alcuna variazione nell’arco temporale preso in considerazione. In secondo luogo, a seguito dell’aumento dei prezzi che nel biennio 2022-2023 si stima attorno al 15 per cento, ha calcolato la perdita di potere d’acquisto dei nostri risparmi. L’esito emerso da questa elaborazione è “spaventoso”: praticamente ci troviamo di fronte a una patrimoniale da oltre 15 miliardi di euro, che a ogni nucleo familiare veneto costerà mediamente 7.253 euro. Treviso, Padova e Verona le province più penalizzate. A livello territoriale, nel biennio 2022-2023 il costo medio più salato lo subiranno le famiglie residenti a Treviso, con un prelievo medio di 7.948 euro. Seguono quelle di Padova con 7.553, Verona con 7.543, Vicenza con 7.419 e Belluno con 7.198. Chiudono la graduatoria Venezia con 6.143 euro e Rovigo con 6.045. La media nazionale è pari a 6.338 euro a famiglia. La patrimoniale di Amato ci costò 31 volte meno. A distanza di oltre 30 anni, molti ricordano ancora, con grande sdegno, il prelievo straordinario del 6 per mille applicato dall’allora Governo Amato sui conti correnti degli italiani. Nella notte tra il 9 e il 10 luglio del 1992, infatti, quella misura costò alle famiglie italiane 5.250 miliardi di lire, ovvero 2,7 miliardi di euro. Attualizzando questo importo, il prelievo si attesta a 5,3 miliardi di euro; praticamente un “sacrificio” economico 31 volte inferiore a quello stimato dall’Ufficio studi della CGIA (per l’Italia pari a 163,8 miliardi di euro) nel biennio 2022-2023. Ora le banche devono alzare gli interessi sui depositi. Con un tasso di interesse. praticato dalla BCE, che lo scorso dicembre si è attestato per quasi tutto il mese al 2 per cento, ovvero, lo stesso di quello che avevamo nel febbraio del 2009, che effetti economici ha prodotto a un ipotetico correntista? Se 14 anni fa il tasso attivo era dello 0,75 per cento, 2 mesi fa si è attestato allo 0,12 per cento, “provocando” uno svantaggio per il risparmiatore dello 0,63 per cento. In altre parole, a fronte di 10 mila euro depositati nel conto corrente, rispetto al 2009 ci troviamo con 63 euro in meno. Se, come sostengono molti esperti, entro la fine del 2023, il tasso salisse al 4 per cento, raggiungendo lo stesso livello toccato tra il luglio 2007 e il giugno 2008, sui nostri ipotetici 10 mila euro depositati in banca perderemmo 107 euro. Non si tratta di cifre importanti, tuttavia se le banche tornassero a riconoscere un leggero aumento dei tassi attivi sulle somme libere depositate nei conti correnti, la clientela potrebbe almeno coprire i costi fissi. Cosa, invece, che è stata praticata dagli istituti sulle somme vincolate, anche se, molto spesso, per tantissimi correntisti districarsi tra un “mare” di offerte è estremamente difficile. Uno sforzo economico, quello che dovrebbero sostenere le banche se ritoccassero all’insù i tassi sui risparmi non vincolati, tranquillamente sostenibile, visto che nell’ultimo anno le cose sono andate molto bene. I cinque più importanti istituti nazionali - Intesa, Unicredit, BancoBpm, Monte Paschi e Bper - hanno chiuso il 2022 con utili netti pari a 12,7 miliardi. Un aumento del 65 per cento rispetto al 2021.

Dato al 31 dicembre 2021.

2 Vittorio Malagutti, Tassi in salita banche in festa, L’Espresso, numero 7, 19 febbraio 2023, pagg. 66-71.



Considerazioni puntuali ed esatte, quelle di CGIA Mestre, sugli effetti causati, soprattutto dalla guerra all’Ucraina, che, oltre al profondo dolore, che costantemente ci crea, ha apportato all’Europa i noti forti rincari di gas, di corrente elettrica, di materie prime, di scarsità di queste, e, ancora, di quanto ci nutriamo. Vorremmo, qui, modestamente, maggiormente evidenziare, a chiarimento – cosa del resto, già fatta da CGIA Mestre, nel suo trattato di cui sopra – come i l nostro risparmio, di ogni entità, mentre è rimasto tale in base ai numeri, abbia perduto fortemente in “potere d’acquisto”, inteso, quest’ultimo, come quantità di beni e servizi, che possiamo ottenere, con una determinata somma. Supponendo, infatti, un importo, depositato in conto corrente o investito in BTP – questa seconda forma, dà pur sempre l’interesse inizialmente previsto – di 10.000.-€, nel conto o in BTP, avremo, pur sempre, un importo nominale di 10.000.-€, ma, ridotto – si dice, solitamente, per inflazione – in potere di acquisto. Fatto, questo, che significa che se, un anno fa, sempre, per esempio, con 10.000.-€, si potevano comprare beni o servizi, appunto, per un valore di 10.000.-€, oggi, ne possiamo comprare solo, per meno di 8000.-€, dovuto al fatto, che tali beni e servizi, sempre rispetto al 2022, sono rincarati di 2000.-€. Quindi, o compriamo meno beni, cosa, ovviamente, non in tutto, possibile, o dobbiamo accettare, acquistando comunque, la perdita di 2000.-€, che riduce, in potere d’acquisto, i nostri iniziali 10.000.-€ a 8000.-€. Tale fenomeno è denominato, appunto, inflazione. La quale, se non fosse accaduto il peggio, sopra cennato, potrebbe essere rimasta, come ha sempre, giustamente, perseguito la Banca Centrale Europea, ad un massimo del 2%, non trascurando il fatto che la stessa attacca anche le monete più forti. Il danno sopra menzionato, nel caso attuale, si rende più incisivo, per il fatto che il denaro in deposito, non vincolato, come nel comunicato di CGIA Mestre di cui sopra, segnalato, non è remunerato, nemmeno con il minimo tasso d’interesse. Certo, remunerare di più i depositi risulta positivo, per il risparmiatore, ma, la cosa, crea ulteriore inflazione e provoca l’applicazione, sull’interesse ricavato, la prevista detrazione-imposta del 26%, troppo alta, esosa e inflazionistica, per cui, andrebbe eliminata. Eliminata, perché va a pesare, più fortemente, fra l’altro, sui depositi più contenuti e, quindi, sui sacrifici del cittadino più modesto.

Pierantonio Braggio