2023-02-27 Vita e opere della Santa veronese, Sr. Maria Domenica Mantovani, in un dokufilm. 2023-02-27 Elisa Zorzi, giovane di Confagricoltura, produttrice di zafferano e di erbe officinali, ha creato, a Villafranca, Verona, una fattoria didattica, specializzata in Pet therapy… 2023-02-27 Destination Verona & Garda Foundation, Fondazione per il Turismo della provincia di Verona, presso la Camera di Commercio, seleziona un direttore generale. 2023-02-27 Il diploma degli Istituti CAT- Costruzione, Ambiente e Territorio, permette di iscriversi, superato, con relativo esame, un periodo di tirocinio di 18 mesi, all'Albo dei Geometri e all'Università. 2023-02-27 SOL D'ORO 2023: L'ITALIA DOMINA IN TUTTE LE CATEGORIE 2023-02-27 LAVORI SULLA RETE GAS Via Missori – Piazzale Stefani (prima fase) 2023-02-27 Veneto: causa inflazione, nel 2022-2023, risparmi giù di 15,1 miliardi pari a -7.253 euro a famiglia. 2023-02-25 VERONA INCONTRA LE ATTIVISTE PER LA PACE 2023-02-25 "LA STAZIONE CHE VORREI", LUNEDI' 27 FEBBRAIO INCONTRO PUBBLICO PER SPIEGARE IL PROGETTO 2023-02-25 Diocesi di Verona - Quaresimali 2023 2023-02-25 VERONA, Palazzo Maffei 25 febbraio / "L'arte del manifesto giapponese" preseintazione del libro con l'autore Gian Carlo Calza, esperto d'arte asiatica 2023-02-25 24° Premio Innovazione SaMoTer, in scena il futuro delle macchine per costruzioni 2023-02-25 Mostra a cura di Fabrizio Malachin e Nico Stringa 2023-02-25 La Protezione Civile ha incontrato ed informato giovani e famiglie, sulla propria attività, ad Adigeo, Verona. 2023-02-25 II LetExpo, a Verona Fiere, 8-11 marzo 2023. 1ª fiera in Europa, interamente dedicata alla logistica, dei trasporti e dei servizi alle imprese.