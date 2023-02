Destination Verona & Garda Foundation, Fondazione per il Turismo della provincia di Verona, presso la Camera di Commercio, seleziona un direttore generale.



Verona, 22 febbraio 2023. Destination Verona & Garda Foundation completa l’organigramma con la direzione generale. La Dvg Foundation ha pubblicato un avviso per la selezione ai fini dell'individuazione del nominativo da proporre al Consiglio di Amministrazione per la nomina che scade il prossimo 16 marzo alle ore 12. La Fondazione si propone di promuovere lo sviluppo del turismo nell'ambito della provincia di Verona e di valorizzare l'immagine delle 2 destinazioni "Lago di Garda Veneto" e "Città di Verona", nonché dei territori afferenti ai 4 marchi di area della provincia scaligera "Lessinia", "Pianura dei Dogi", "Soave-Est Veronese", "Valpolicella", anche in relazione alle progettualità specifiche delle singole aree. “Questa figura risponderà direttamente al Consiglio di Amministrazione – spiega il Presidente della Dvg Foundation, Paolo Artelio, - che è composto da quattro componenti della Giunta della Camera di Commercio e da quattro rappresentanti dei Comuni soci, che sono eletti a rotazione per poter rappresentare tutte le voci del territorio. Questo sistema di governance garantisce il rispetto degli orientamenti di indirizzo e strategie individuati di concerto con gli amministratori dei 64 Comuni soci, che rappresentano ben il 91% delle presenze turistiche della provincia scaligera.Il direttore generale avrà il compito di coordinare e ottimizzare le attività operative della Dvg Foundation e vigilare affinché agli obiettivi posti dal CdA corrispondano dei risultati. Predispone i piani strategici pluriennali, il budget annuale, nonché i relativi piani operativi, sottoponendoli all'approvazione del CdA, garantendo la verifica periodica dei loro andamenti e riferendo ogni opportuna informazione. Predispone bandi di gara per la promozione turistica a tutto campo”. Costituiscono titoli preferenziali per la selezione il possesso di una documentata pertinente esperienza lavorativa pluriennale, per almeno 5 anni anche non consecutivi, nei settori gestionale ed istituzionale, maturata in posizioni di elevata responsabilità , con copertura di funzioni manageriali e/o dirigenziali, con piena e diretta assunzione delle relative responsabilità di risorse umane, strumentali, finanziarie e gestionali: soprattutto in ambito turistico o di valorizzazione di beni artistici e culturali. I candidati che aspirano alla posizione potranno presentare la manifestazione di interesse entro il giorno 16 marzo 2023 alle ore 12, in formato pdf non modificabile a mezzo pec (dvgfoundation@legalmail.it), posta raccomandata o consegna a mano all’indirizzo DVG Foundation, in Camera di Commercio di Verona, Corso Porta Nuova 96, 37122 Verona. Grande attenzione al territorio, alla sua economia, alla sua gente, ai suoi prodotti agroalimentari e, quindi al turismo, ha creato Destination Verona & Garda Foundation, che, appunto, con un direttore generale ad hoc, mira al suo completamento, per originare sempre maggiore sviluppo.

Pierantonio Braggio