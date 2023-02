Vita e opere della Santa veronese, Sr. Maria Domenica Mantovani, in un dokufilm.



Presentato a Verona il docufilm, dedicato alla vita e alle opere della Santa veronese Maria Domenica Mantovani, delle Piccole Suore della Sacra Famiglia di Castelletto di Brenzone. Titolo del lavoro: “Semplice. La vita e le opere di Santa Maria Domenica Mantovani”, ideato, scritto e diretto dal regista Mauro V. Quattrina e raccontato dalla giornalista e conduttrice, Safiria Leccese. “Il mio 50° documentario è tutto al femminile” ha evidenziato Quattrina, aggiungendo che: “Ho narrato la vita di una donna nella Storia e non una storia di una donna, proprio per capire il valore universale delle sue opere ed è quindi un docufilm, che va al di lĂ di un semplice fattore di fede”. Il docufilm, in un’ora, narra, appunto, la storia della Santa e delle sue opere, ricordando anche due miracoli da lei compiuti: la guarigione, in modo inspiegabile, per la scienza, di una bambina neonata, Lara Pascal (nel 1999), e di una ragazzina, Maria Candela Calabrese Salgado (nel 2011), Bahia Blanca, Argentina.  Suor Simona Pigozzi, superiora dell’istituto delle Piccole Suore della Sacra Famiglia di Castelletto di Brenzone: “E’ un filmm su una donna semplice e forte, come il suo lago e le sue montagne! Santa Maria Domenica Mantovani ha saputo accogliere e assumere in prima persona le esigenze di una vita interamente donata a Dio e al prossimo e le ha vissute con letizia, semplicitĂ e profonda umanitĂ . Vedere il docufilm, molto ben fatto, è un modo per lodare Dio, che opera meraviglie in chi, come Madre Maria, con grande fiducia a Lui si abbandona”. Santa Maria Domenica Mantovani nacque, nel 1862, a Castelletto di Brenzone e fu fondatrice, con il beato Giuseppe Nascimbeni, dell’Istituto delle Piccole Suore della Sacra Famiglia, di cui fu per molti anni superiora generale. Alla sua morte nel 1934, poco piĂš che settantunenne, la Congregazione contava 1200 suore, sparse in 150 case in Italia e all’estero. È stata beatificata, da S. Giovanni Paolo II, il 27 aprile 2003 e canonizzata da papa Francesco, il 15 maggio 2022. Il sindaco di Brenzone, Davide Benedetti: "Santa Maria Domenica Mantovani è una personalitĂ che è nata, cresciuta e ha vissuto a Castelletto di Brenzone e ha fatto della semplicitĂ della sua vita il fulcro della sua santitĂ . È una figura che ci rende fieri, come paese e come comunitĂ gardesana". Ottima iniziativa, che crea sapere, cultura e invito ad un certo comportamento... Ricordare una Santa, quale Suor Maria, significa, oltre che porre, doverosamente, in luce la sua devozione, la sua bontĂ e la sua grande opera, anche proporci di imitarla, adeguandoci al suo insegnamento, soprattutto, nei riguardi di chi ci sta attorno, come Lei ha fatto…Â

Pierantonio Braggio

