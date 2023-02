VERSO IL 21 MARZO: IL RACCONTO DELLA ‘NDRANGHETA IN SCENA AL TEATRO CAMPLOY



Tra le iniziative patrocinate dal Comune di Verona, che destano il ricordo e impegnano la coscienza collettiva riguardo al tema della legalità, l’appuntamento al Teatro Camploy: va in scena ‘’Ndrangheta’’ martedì 6 marzo, ore 20.30. Lo spettacolo non si limita a porre sulla scena il racconto della feroce organizzazione criminale di connotazione mafiosa, originaria della Calabria e dilagata ormai in ogni parte d’Italia, ma incrocia anche il destino di quattro personaggi che rappresentano la Calabria, proprio perché alla mafia non si mischiano. Restano distanti e al tempo stesso non del tutto impermeabili, perché le loro vite sono condizionate da un avvenimento, soprattutto quella del quinto protagonista, Augusto: è lui a rappresentare tutti i cittadini che non si sono arresi all’umiliazione mafiosa e che proprio per questo hanno contribuito alla rinascita di una nuova Calabria. L’ingresso al teatro è gratuito con offerta libera e lo spettacolo è presentato da Claudio Ferrari e Daniele Zivelonghi, coordinatore Prov.le Avviso Pubblico. La conclusione, invece, è affidata alla cura di Stefania Zivelonghi, Assessore a Sicurezza, Trasparenza, Legalità del Comune di Verona.

Ogni anno, in vista del 21 marzo, primo giorno di primavera, le istituzioni di Verona, insieme a quelle di tutto il Paese, celebrano la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Quella del Veneto è la storia di una regione che si credeva innocente, ma anche il Nord-est è stata e continua ancor oggi ad essere una terra di mafie. Nel 1994 la Commissione Antimafia, nella Relazione dedicata alle infiltrazione mafiose nelle aree non tradizionali, affermava che tutte le regioni avevano una ramificazione di forme di criminalità organizzata di stampo mafioso, e al tempo stesso che ‘’la mancanza di un diffuso consenso, la resistenza opposta da un tessuto economico sano, l’esistenza di un tessuto connettivo democratico capillarmente diffuso, funzionano da anticorpi ed impediscono la riproduzione delle condizioni ambientali tipiche delle zone di origine delle organizzazioni mafiose.’’ Eppure, gli anni Novanta erano quelli in cui la Mafia del Brenta venne duramente colpita, dopo l’arresto ed il pentimento del principale capo, Felice Maniero. Come potevano allora funzionare, secondo la Commissione Antimafia, questi anticorpi se nello scenario immediatamente precedente agli anni in cui viene redatta la relazione, il Veneto, insieme all’intero Nord-est, si macchiava di traffico di droga, armi, rapine e corruzione? Fino a che punto è legittimo parlare di anticorpi di fronte al ricordo di Cristina Pavesi e Matteo Toffanin, le cui innocenti vite sono state spezzate dal boato della mafia? Occorre forse dire che questi anticorpi hanno funzionato in pochi casi, perché è ormai certo, grazie alle analisi restituite dalle inchieste, che si siano verificate situazioni di radicamento, anche se le mafie nelle regioni del nord Italia scelgono la strada dell’invisibilità. In Veneto il pentimento di Maniero ha contribuito a debellare la Mafia del Brenta, ma ha spianato anche la strada alle mafie tradizionali per una nuova corsa all’oro: ‘Ndrangheta, Camorra, Cosa Nostra comandano in Veneto secondo la logica della spartizione del territorio. Non si può certo dire che nulla sia cambiato dalla generazione che ci ha preceduti, dagli anni trascorsi, dalle stragi passate; sicuramente la lotta alla mafia ha dato i suoi risultati. Per continuare però a pensare che la mafia non ha vinto, occorre continuare a credere nella sua esistenza, occorre parlarne in radio o sui giornali, bisogna sentire nel fresco profumo di libertà e primavera le voci di quelle esistenze che oggi non sono più, ma che proprio grazie al nostro contributo possono vivere sempre. Come Cristina e Matteo.