Teatro Salieri || In arrivo Azul, inno all'amicizia con Stefano Accorsi



Giovedì 9 marzo 2023, ore 20:45

AZUL di Daniele Finzi Pasca con Stefano Accorsi e con

Luciano Scarpa, Sasà Piedepalumbo, Luigi Sigillo

In una città dove il gioco del pallone è febbre, amore e passione quattro amici fanno i conti con le rispettive vite e, facendo affiorare ricordi, provano a ricostruire una serenità andata a pezzi. Nella loro semplicità, hanno qualcosa di molto singolare e unico che li accomuna: la passione folle per la squadra del cuore. Un’amicizia inossidabile che li aiuta ad affrontare la vita stringendosi in un abbraccio delirante e commovente.

La stagione “RallegrArti” del Teatro Salieri prosegue nel segno della prosa con Azul - Gioia, furia, fede y eterno amor, pièce scritta e diretta da Daniele Finzi Pasca, regista visionario “rapito” dai grandi eventi (dal Cirque du Soleil alle Cerimonie Olimpiche) e con protagonista Stefano Accorsi, uno degli attori italiani più apprezzati per talento e bellezza, tanto sul piccolo e grande schermo quanto a teatro. La trama, in breve. Quattro amici, tifosissimi della stessa squadra, hanno qualcosa di unico che li accomuna, oltre alla fede calcistica: l'infanzia fiabesca. Non hanno una madre, sono fatti di materia semplice come il pane, ma la domenica allo stadio si fanno travolgere da una furia incontenibile. C'è gioia, amarezza e tanta voglia di sorridere mentre evocano vittorie, sconfitte e le tragedie che hanno condiviso negli anni. Un'amicizia inossidabile che li aiuta, insieme, ad affrontare la vita. «Far parte di uno spettacolo sospeso fra sogno e semplicità, fra amicizia, ironia, fragilità, passione, tifo, musica e colori, dopo un periodo come quello che abbiamo vissuto, è un’avventura meravigliosa. – spiega Accorsi -. Daniele Finzi Pasca scrive in modo tridimensionale, bisogna letteralmente entrare nel suo mondo per abitarlo e viverlo, sentirlo senza voler spiegare ogni cosa. Personaggi veri e al tempo stesso trasognati, clown toccanti e divertenti nei quali ci si riconosce tantissimo tutti». Con Stefano Accorsi, Luciano Scarpa, Sasà Piedepalumbo e Luigi Sigillo in scena sarà puro divertimento anche quando si toccano le corde più profonde e intime.

Crediti

Azul

produzione Nuovo Teatro

con Stefano Accorsi, Luciano Scarpa, Sasà Piedepalumbo, Luigi Sigillo

scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca

designer e luci Daniele Finzi Pasca

scene Luigi Ferrigno

costumi Giovanna Buzzi

musiche originali Sasà Piedepalumbo





Biglietteria del Teatro Salieri Telefono: 0442.25477 Dal lunedì al venerdì 10 - 12.30 / 14.30 – 18.00 - sabato 10 - 12.30 Nei giorni di spettacolo aperto anche un’ora prima della rappresentazione.