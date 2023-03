Nuovi francobolli, da Poste San Marino, Divisione Filatelica e Numismatica.





Il 4 marzo 2023, Poste San Marino Divisione Filatelica e Numismatica emetterà tre gruppi di francobolli, dedicati: a) all’ “80° anniversario della nascita di Lucio Dalla (1943-2012) – presentato, il 28 febbraio, presso la Casa-Museo dell’artista –, con un foglietto, contenente due valori da 2,10 euro, con tiratura di 35.000 pezzi; b) ai “Mestieri artigianali” e, c) alla “Giornata internazionale delle Donne e delle Ragazze nella scienza”. L’emissione “Mestieri artigianali” è data, da 3 pezzi, rispettivamente, da euro 0.90, 1.30 e 2.10, in fogli da 20 pezzi ciascuno, con tiratura totale di 20.000 francobolli per ciascun francobollo, su bozzetti di Sandro Fabbri. La conoscenza delle tradizionali attività artigianali – dalle quali è derivata e deriva l’attuale attività industriale e delle quali, anche oggi, non possiamo fare a meno – è un valore culturale da tutelare e da, doverosamente, ricordare, celebrare e promuovere. La serie evidenzia tre mestieri, dei quali la Repubblica di San Marino vanta una lunga e consolidata tradizione: il ceramista, il liutaio e lo scalpellino, quale era, guarda caso, lo stesso San Marino (275-366), fondatore della Repubblica del Titano, nell’anno 301. Le singole immagini, quindi, richiamano modalità di lavorazione, tramandate, come sopra cennato, nel tempo, dagli artigiani, alle nuove generazioni. Il francobollo da euro 0,90 mostra, quindi, una ceramista; il valore da euro 1,30 rappresenta un liutaio e il francobollo da euro 2,10 raffigura uno scalpellino. L’emissione celebrativa della “Giornata internazionale delle Donne e delle Ragazze, nella scienza” è composta di 3 valori: euro 1.25, 1.45 e 1.65, in fogli da 20 francobolli, con una tiratura di 20.000 esemplari per pezzo, disegnati da Lucia Roscini. La Giornata internazionale delle Donne e delle Ragazze nella scienza, che è stata istituita nel 2015, dall’ Organizzazione delle Nazioni Unite, con lo scopo di incentivare un accesso paritario delle donne alla scienza, promuovere l’uguaglianza di genere e raggiungere una piena parità di opportunità, nella carriera scientifica, si celebra l’11 febbraio. Il francobollo da euro 1,25 riproduce una stella a emissione Be, il pezzo da euro 1,45 riporta la stella Epsilon Aurigae ”, e il francobollo da euro 1,65 è dedicato alla spettroscopia stellare. Emissioni, che invitano a riflettere, su quale sia stato il passato , su quale sarà il nostro futuro e su quanto positivo sia il contributo della Donna, nella scienza e, in generale, nella società.

Pierantonio Braggio