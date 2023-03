ENDOMETRIOSI. NEL MESE DELLA PREVENSIONE DUE APPUNTAMENTI INFORMATIVI PER LA CITTADINANZA



Una donna su 10 in età fertile ne è affetta.

Per conoscere tale patologia sabato 11 marzo in piazza Vittorio Veneto sarà allestito un tavolo informativo con la distribuzione dei Fiori della consapevolezza. Inoltre, venerdì 17 marzo, si terrà un incontro pubblico ad ingresso gratuito.

Le iniziative sono promosse da A.P.E. Associazione Progetto Endometriosi, in collaborazione con la Circoscrizione 2^ e inserite nel progetto del Comune ‘Città Sane’.







L’endometriosi è una malattia infiammatoria cronica difficile da diagnosticare. Solo in Italia convivono con la patologia circa 3 milioni di donne. Per conoscerla e sensibilizzare sui suoi risvolti clinici, psicologici e sociali, le volontarie dell’A.P.E. saranno a disposizione con un tavolo informativo, sabato 11 marzo dalle 9 alle 13 in piazza Vittorio Veneto.







L’iniziativa coinvolge 30 piazze italiane. Per l’occasione saranno distribuiti, in cambio di un contributo che sarà utile all’associazione, vasi di gerbere rosa e semi di girasole, con le istruzioni per coltivarli a casa.







Venerdì 17 marzo alle 20.30, nella sala Polifunzionale in via Quinzano 24D, si terrà invece un incontro informativo, ad ingresso gratuito, sul tema ‘Endometriosi sai cos'è? Diagnosi, terapie, sostegno’, per far luce su una patologia ancora poco conosciuta. L’evento è inserito nel programma della manifestazione “8 MARZO 2023. La Rivoluzione è Donna”, promossa dagli Assessorati Parità di Genere e Pari Opportunità.







Il programma delle iniziative, promosse dall’Associazione Progetto Endometriosi - A.P.E. in collaborazione con 2^ Circoscrizione nell’ambito dell’attività della Rete Città Sane dell’OMS., è stato presentato questa mattina dalla presidente della 2^ Circoscrizione Elisa Dalle Pezze insieme a Cecilia Santoro Referente Verona Associazione A.P.E. ODV. Presenti la responsabile progetto Città Sane, la consigliera comunale Annamaria Molino e il Ginecologo ambulatorio Endometriosi AOUI VR Stefano Scarperi.







“Nell’ambito di un ampio calendario proposto dalla Circoscrizione per la Giornata internazionale dei Diritti delle Donne – ha spiegato la presidente Dalle Pezze –, abbiamo aderito anche al cartellone ‘Marzo – Mese dell’Endometriosi’ perché accanto a tanti aspetti è importante che si parli anche di diritto alla salute rispetto ad un tema che tocca da vicino tante donne e di cui occorre una maggior conoscenza e consapevolezza diffusa”.







“Questa è un’occasione importante per creare consapevolezza sulla malattia e dare informazioni utili alle donne su come riconoscere l’endometriosi, quali sono i sintomi, le terapie, come diagnosticarla, a chi rivolgersi” ha sottolineato Cecilia Santoro.







“Il Comune ha tra i suoi obiettivi la promozione della salute della cittadina – ha dichiarato la consigliera Molino –. La salute intesa non solo come mancanza di malattie ma anche come benessere fisico, psichico, sociale, emozionale e come miglioramento dalla qualità della vita in chi è malato. Il nostro impegno va quindi nella direzione di promuovere e sostenere, insieme alle associazioni del territorio, tutta una serie di progettualità in favore della salute pubblica”.







L’A.P.E. è una realtà nazionale che da 17 anni informa sull’endometriosi, nella consapevolezza che l’informazione sia l’unica prevenzione ad oggi possibile.







Tutte le informazioni sul sito www.apendometriosi.it.