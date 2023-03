DOMENICA IL TORNEO FEMMINILE “BASKET GIRLS”, UNA GIORNATA DI SPORT CON DIBATTITO SUL RUOLO DELLA SQUADRA NELLA CRESCITA. COINVOLTE ANCHE LE SCUOLE



Alle scuole Fincato Rosani in Borgo Venezia, dalle 10, un torneo di basket, una tavola rotonda e un contest sportivo per classi di elementari e medie dell’I.C. 15.

Nel pomeriggio la fase finale e le premiazioni al Coni Consolini in Basso Acquar.



Una domenica di basket dedicata a bambine e ragazze per divertirsi, provare a giocare. E a seguire una tavola rotonda sull’importanza dello sport per la crescita personale. Domenica 12 marzo, alle scuole Fincato Rosani dell’I.C. 15 in Borgo Venezia e al Coni Consolini in Basso Acquar si svolgerà “Basket Girls”, un torneo tutto al femminile organizzato da Unika Basket Asd e patrocinato dal Comune di Verona e dalla Circoscrizione 6^ nell’ambito degli eventi legati all’8 marzo, Festa della donna.



L’evento, che vedrà la partecipazione di 120 atlete tra bambine e ragazze che praticano il basket a Verona e in altre province d’Italia, sarà una finestra su questo sport femminile a 360 gradi. Non dunque solo una competizione agonistica perché, durante la giornata, ci saranno anche una tavola rotonda, sul tema “Emozioni in gioco: il valore della squadra femminile nel corso della crescita”, e un contest sportivo, che coinvolgerà gli alunni della scuola primaria Forti e della scuola secondaria di primo grado Fincato Rosani con prove di abilità, reattività e scaltrezza.



“Presentare questo torneo il giorno della Festa della donna ci permette di celebrare anche i valori femminili nello sport – ha detto l’assessora alle Politiche educative e scolastiche Elisa La Paglia -. Un’iniziativa che mi vede molto coinvolta perché il basket per me è stato una scuola di vita importante, per i valori etici che lo sport trasmette, per il gioco di squadra e per quella che è la realizzazione personale all’interno di un ambiente assolutamente positivo per la costruzione della persona, soprattutto se, come in questa occasione, sono coinvolte bambine delle elementari e ragazze delle medie. Mi auguro che il basket femminile possa ampliarsi sempre di più sul nostro territorio, per offrire magari una carriera nello sport ma in primo luogo per una crescita sportiva, sociale e della propria personalità”.



Il torneo “Basket Girls”. Inizierà alle 10 nella palestra Fincato Rosani, mentre le fasi finali della competizione si sposteranno, a partire dalle 14.30, al Coni Consolini in Basso Acquar. Prenderanno parte al torneo la squadra Gazzelle 2012-2013, la U13 e la U16 di Unika Basket in competizione con altre squadre provenienti da tutto il Veneto. Seguiranno poi alle 16.30 le premiazioni delle squadre vincitrici.



La tavola rotonda. In contemporanea al torneo, alle 10.30 nell’Aula Magna della scuola Fincato Rosani, si terrà la tavola rotonda “Emozioni in gioco: il valore della squadra femminile nel corso della crescita”. Relatrice sarà la formatrice e terapista dell’età evolutiva Francesca Benedetti con anche l’intervento dell’assessora Elisa La Paglia e della presidente della 6° Circoscrizione Rita Andriani che, durante l’incontro, racconteranno le proprie esperienze nel basket, focalizzandosi anche sull’importanza del praticare sport, scoraggiandone l’abbandono precoce, situazione purtroppo molto riscontrata nelle discipline femminili.



Il torneo è stato presentato questa mattina in sala Arazzi dall’assesora alle Politiche scolastiche ed educative Elisa La Paglia. Sono interventute la presidente di Unika Basket Alessandra Corsi e la dirigente Nicoletta Caselin.



“Lo sport è elemento fondamentale nella crescita delle ragazze – sottolinea la presidente di Unika Alessandra Corsi – per questo, affianchiamo all’evento sportivo un incontro formativo per genitori, famiglie e allenatori. Basket Girls è solo la prima di numerose iniziative pensate per promuovere il basket femminile e l’impegno sportivo, più in generale, come elemento positivo per la crescita delle giovani”.



“Abbiamo deciso di organizzare “Basket Girls” con l’obiettivo di avvicinare al mondo della pallacanestro e, più in generale dello sport, le bambine e le ragazze – spiega Nicoletta Caselin, dirigente sportiva -. Vogliamo far conoscere come questo sport di squadra ha il doppio valore di abbinare esperienza relazionale e sociale, con quella di fatica e di conoscenza di sè attraverso il contatto fisico controllato e modulato. La collaborazione tra istituto scolastico e società sportiva era per noi fondamentale per l’organizzazione di questa importante iniziativa e per questo ringraziamo la dirigente scolastica Muscolino”.