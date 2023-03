2023-03-09 AGSM AIM VINCE IL PREMIO “TOP UTILITY COMUNICAZIONE” 2023-03-09 Pediatria. Visite nefrologiche gratuite. Non serve l’impegnativa, basta la prenotazione online. 2023-03-09 MATTUZZI: «UNA CONVENZIONE CHE RENDERÀ NEGLI ANNI L’OFFERTA ABITATIVA SOCIALE SEMPRE PIÙ CORRISPONDENTE ALLE NECESSITÀ DEL TERRITORIO». 2023-03-08 LA SCRITTRICE LIDIA RAVERA INCONTRA IL SINDACO DAMIANO TOMMASI 2023-03-08 DOMENICA IL TORNEO FEMMINILE “BASKET GIRLS”, UNA GIORNATA DI SPORT CON DIBATTITO SUL RUOLO DELLA SQUADRA NELLA CRESCITA. COINVOLTE ANCHE LE SCUOLE 2023-03-08 ENDOMETRIOSI. NEL MESE DELLA PREVENSIONE DUE APPUNTAMENTI INFORMATIVI PER LA CITTADINANZA 2023-03-08 VIRGILIO MILANI e l’Arte del ‘900 in Polesine Rovigo, Palazzo Roncale 25 marzo - 25 giugno 2023 2023-03-08 Corrado Busatta candidato Sindaco di Scelta per Sona – Sona Domani 2023-03-08 Corso di “Mastro risottaro”, seconda edizione, promosso dal Consorzio di Tutela della IGP Riso Nano Vialone Veronese, Isola della Scala. 2023-03-08 Firmato l’accordo, tra i Comuni di Verona e Negrar, con l’Associazione “Il Carpino”, per la valorizzazione dell’importante Sito di Interesse Comunitario di Val Borago, Verona. 2023-03-08 Nuovi francobolli, da Poste San Marino, Divisione Filatelica e Numismatica. 2023-03-08 Lavoro: Coldiretti Verona; servono 4500 lavoratori extra Unione Europea. Nuovo sistema salva raccolta, dopo i voucher. 2023-03-08 Regione Veneto segnala una bella notizia: dall’Unione Europea ok a sostegni governativi alle vetrerie di Murano, Venezia. Zaia, “strategico rilanciare un settore artistico veneziano, unico al mondo”. 2023-03-06 VERONAFIERE PORTA AD AREZZO ITALIA LEGNO ENERGIA, L’UNICO EVENTO 2023 SUL RISCALDAMENTO A BIOMASSA 2023-03-06 CS - 8 MARZO 2023… LA RIVOLUZIONE E’ DONNA... IN CIRCOSCRIZIONE 2^ ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su