“BANCHIERI, MECENATI, COLLEZIONISTI”



La Fondazione Campostrini organizza un incontro il 15 marzo sulle famiglie - Medici, Portinari, Chigi - che nel Rinascimento patrocinarono la grande arte di Donatello, Michelangelo e Botticelli







Verona, 10 marzo 2023. “Banchieri, mecenati, collezionisti” è il ciclo di tre incontri organizzati dalla Fondazione Centro Studi Campostrini nel mese di marzo.







“Ci si trova di fronte un elemento fondamentale, - spiega Pier Angelo Carozzi, storico delle religioni - non soltanto della vita artistica – come si intende correntemente – ma della vita sociale, religiosa, politica e dell’esercizio del potere. Facendo soprattutto riferimento alla storia dell’Occidente, dall’antica committenza romana, repubblicana e imperiale, si passò – senza quasi soluzione di continuità – alla committenza ecclesiastica, da questa poi, a partire dal Sacro Romano Impero, alla committenza di corte e aristocratica e dal libero comune si andò sviluppando la committenza borghese, mercantile e bancaria, giunte queste ultime fino alla contemporaneità”.







Committenza borghese come quella della famiglia Medici che, insieme al mecenatismo di altre importanti famiglie dell’epoca - Portinari e Chigi - sarà oggetto del primo incontro, il prossimo mercoledì 15 marzo alle ore 15,00.



Famiglia italiana di banchieri e mercanti che dominò Firenze e poi tutta la Toscana per la maggior parte del tempo tra il 1434 e il 1737, i Medici sono divenuti celebri per il mecenatismo in favore della cultura e delle arti nel periodo del Rinascimento. Essi conquistarono il potere attraverso la ricchezza e l’astuzia politica e non con la forza. La loro influenza si estese oltre la città e la regione, non a caso furono Medici tre papi e due regine di Francia. I Medici patrocinarono tra gli altri artisti Donatello e Paolo Uccello, il giovane Michelangelo e Botticelli cui commissionarono la Primavera e la Nascita di Venere, certamente di proprietà della famiglia e molto probabilmente realizzati per il cugino di Lorenzo, Lorenzo di Pierfrancesco (1463-1503).







I tre incontri mirano a smitizzare e a storicizzare esemplarità italiane ed europee, nell’intreccio di arti, religiosità, interstizi finanziari e politici, in una valenza ideale di libertà utopica. Gli incontri si terranno mercoledì 15, 22 e 29 marzo dalle 15 alle 16,30, nella sala conferenze della Fondazione Campostrini in via Santa Maria in Organo 2 a Verona. La partecipazione è gratuita. Per info: www.centrostudicampostrini.it







La Fondazione Centro Studi Campostrini, di ispirazione laica e finalità esclusivamente culturali, opera per promuovere, sviluppare e sostenere la riflessione sulle forme e i modelli culturali attraverso i quali l’individuo agisce nel contesto sociale.

La Fondazione Centro Studi Campostrini persegue questo obiettivo sviluppando, coordinando e promuovendo iniziative culturali di vario tipo (ricerche, convegni, eventi culturali, editoria, ecc.) dirette ad incoraggiare la formazione di questo spirito critico e riflessivo, nella convinzione di offrire agli individui la capacità di intervenire attivamente e positivamente nella vita della propria comunità. La Fondazione, inoltre, conserva, arricchisce e valorizza il proprio patrimonio storico e lo diffonde aprendo la propria biblioteca, e i numerosi servizi ad essa connessi, a ricercatori, studenti e al pubblico in generale.