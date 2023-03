AL CAMPLOY 'RIGHT', RILETTURA CONTEMPORANEA E ‘SENZA VELI’ DELLA SAGRA DELLA PRIMAVERA DI IGOR STRAVINSKY, CONTRO OGNI FORMA DI SOPRUSO



Right è una rilettura contemporanea e ‘senza veli’ della sagra della primavera di Igor Stravinsky in scena per L’Altro Danza al Teatro Camploy venerdì 17 marzo alle 20.45. Carlo Massari parte dall’idea centrale del sacrificio propiziatorio dell’eletta del libretto originario del 1913, e porta in scena la sua personale visione continuando ad indagare sulla bestialità umana. Nelle sue mani la danza diviene strumento per veicolare messaggi di libertà e contro ogni forma di sopruso.





Right affonda lo sguardo sulla condizione femminile esposta e sottomessa al poter maschile. Con sfrontata audacia il coreografo bolognese racconta la società contemporanea e mette in scena una sorta di mattatoio, una visione distopica, ma non troppo, di un mondo futuribile.

Le danzatrici della compagnia fiorentina Opus Ballet rappresentano non la singola vittima, bensì un’intera generazione il cui destino è nelle mani di altri. Right così diviene un dramma corale, una creazione irriverente e provocatoria che, attraverso il linguaggio del teatro-danza, racconta violenze e prevaricazioni di un sistema sociale autoritario.

Attraverso una costruzione estremamente cinematografica, accompagna lo spettatore dentro ad un allevamento intensivo di Vergini atte alla riproduzione, una sorta di laboratorio/lager dove si tenta, con ogni mezzo possibile, di salvare una specie in estinzione. Da tempo immemore viene perpetrata una ritualità utile a garantire la sopravvivenza della comunità. E’ sempre stato così e sempre sarà. Questa volta però, qualcosa non funziona come dovrebbe...



Right scardina il silenzio attraverso una messa in scena diretta e spietata; un messaggio incisivo che spinge lo spettatore oltre l’atto performativo e lo allontana dalla zona di confort, mettendo in discussione i principi di giustizia sociale e diritti individuali. Una messa in scena che vuole distanziarsi dagli stereotipi e generare una reazione attiva.

Dentro il lavoro si leggono i soprusi ancora oggi compiuti a discapito delle donne, la violenza taciuta negli allevamenti intesivi di animali e tutte le forme di imposizione forzata, di potere inteso come oltraggio mentale e fisico. Si racconta un atto di coraggio e la forza della ribellione, il diritto di decidere per se stessi e per il proprio corpo.

Scorre una tensione che mai allenta in questo Right destinato – ben venga – a far discutere, ma che di certo non lascia indifferenti. Con un serrato montaggio quasi cinematografico, Massari osa, come pochi, nel comporre e mostrare con i corpi della danza e del teatro questioni etiche riguardanti le sopraffazioni e gli abusi sulla donna, e non solo. Il rito che il coreografo attiva interpretando oggi, con una peculiare estetica iperrealistica, quello ancestrale di Stravinsky, ha la forza dirompente e perturbante di un velo squarciato che non lascia scampo all’occhio e al viaggio della mente.

La creazione originale di Carlo Massari con un corpo di ballo tutto al femminile per dar voce al coraggio e alla forza della ribellione.



Creazione originale di Carlo Massari, rielaborazione de Le sacre du Printemps di I. F. Stravinsky, performer Aura Calarco, Sofia Galvan, Ginevra Gioli, Stefania Menestrina, Giulia Orlando, Giuseppina Randi, Rebecca Zucchegni, swing Giuliana Bonaffini, collaborazione grafica Emanuele Rosa , disegno luci Francesco Massari, assistenza tecnica Laura De Bernardis, collaborazione ai costumi Milena Parmisciano, collaborazione scenografica TECNOFRA, effetti speciali I.M.A. Sfx Studios e Grazia D’Amaro, coordinamento progettuale Rosanna Brocanello, consulenza generale Laura Pulin, contributo organizzativo Federico Grilli, segreteria di produzione Margherita Fantoni, segreteria amministrativa Benedetta Carmignani, produzione C&C Company e COB Compagnia Opus Ballet

In coproduzione con Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni, Oriente Occidente, Associazione Culturale Mosaico Danza/Interplay Festival.

Con il sostegno di Progetto internazionale Étape Danse, realizzato grazie a Mosaico Danza/Interplay Festival in partnership con Lavanderia a Vapore – Centro di Residenza per la Danza/ Piemonte dal Vivo – Circuito Regionale Multidisciplinare e Festival Torinodanza/Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale.

E con il sostegno di Centro di Residenza Intercettazioni/Circuito CLAPS e Fabrik Potsdam.

Progetto vincitore del Premio CollaborAction#5 CollaborAction XL | azione Network Anticorpi XL supporto per la danza d’autore

Direzione Artistica C&C Company Carlo Massari Direzione Artistica COB Compagnia Opus Ballet Rosanna Brocanello, con il sostegno di MIC - Direzione Generale Spettacolo dal Vivo.



C&C COMPANY

Nata nel 2011, la Compagnia si identifica come progetto di creazione e sviluppo di un linguaggio artistico indirizzato verso un’indagine fisica e drammaturgica, atto a trasmettere e condividere energie e creatività nel modo più diretto, limpido e reale possibile in stretta relazione con le urgenti tematiche sociali contemporanee.

Numerose le produzioni che vantano intense tournée, oltre che prestigiosi riconoscimenti internazionali, tra cui Hiver Oclytes/Les Hivernales, International Choreographic Competition Hannover, Zawirowania Competition, Konzert Theater Berne, Machol Shalem Dance Competition, ACT Festival, Premio Roma Danza. Parallelamente all’attività di produzione, sono in continua evoluzione progetti formativi e performativi a partecipazione pubblica in collaborazione con rilevanti festival e realtà culturali italiane (RomaEuropa, Agorà Coaching Project, Teatri di Vetro, Art Factory International, ...), nonché collaborazioni e coproduzioni con compagniei rilevanza internazionale quali Petri-Dish, Cia Du'k'to e Ortika. Dal 2017 la direzione artistica della Compagnia affidata unicamente al coreografo e performer Carlo Massari, assegnatario del Premio CollaborAction#5, azione Network Anticorpi XL.



COB COMPAGNIA OPUS BALLET

Diretta da Rosanna Brocanello fin dalla fondazione, la compagnia è costituita da un nucleo stabile di danzatori professionisti e ad oggi ha dato vita ad un vasto repertorio di produzioni tra cui: La Belle de Sommeil (2014) di Philippe Talard in collaborazione con il Grand Theatre del la Ville (Lussemburgo); Il Lago dei Cigni (2012) e Bolero e Gaitè pariesienne (2016) di Loris Petrillo, Otello (2016) di Arianna Bendetti; Pinocchio (2019), di Patrizia de Bari, in coproduzione con Compagnia Giardino Chiuso, Fondazione Fabbrica Europa e Versiliadanza; Dreamparade (2019) di Marina Giovannini, in collaborazione con il Centro nazionale di produzione Virgilio Sieni; Le Quattro stagioni (2020) di Aurelie Mounier e con le musiche eseguite dal vivo dall’Orchestra di Padova e del Veneto; VENTIVENTI (2021) di Sara Sguotti, in collaborazione con il Centro nazionale di produzione Virgilio Sieni; Il Labirinto – Il mito di Arianna e il Minotauro di Arianna Benedetti, produzione tutt’ora in fase di realizzazione. La compagnia ha presentato le proprie coreografie in importanti contesti nazionali e internazionali della danza quali il Prisma Festival 2016 e 2018 di Panama, la NID Platform 2017 a Gorizia, l’Amman Contemporary Dance Festival 2018 in Giordania, l'In2IT International Dance Festival 2019 in Norvegia. Ha al suo attivo numerose collaborazioni come quella con la Fondazione Teatro della Toscana ed è finanziata da MIC Direzione Generale Spettacolo dal Vivo.



Biglietti

Intero 14 euro - Over65 12 euro - Under30 10 euro - Convenzioni 11 euro

In vendita presso Box Office in via Pallone 16 (lunedì/venerdì 90.30 - 12.30/15.30 – 19, sabato 09.30/12.30 - tel. 045/8011154)- on line su www.boxofficelive.it e www.myarteven.it.

Il botteghino del Teatro Camploy sarà aperto la sera dello spettacolo a partire dalle 20.



Programma completo su www.spettacoloverona.it, www.comune.verona.it

sulla pagina facebook L’Altro Teatro Verona, sul profilo Instagram L’Altro Teatro Verona.Camploy.