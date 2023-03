PREOCCUPAZIONE PER LA POSSIBILE CHIUSURA SETTORE CARGO AL CATULLO



Viva preoccupazione di AVAS, per la possibile cessazione del settore cargo, presso l’Aeroporto Valerio Catullo, Verona. Il fatto danneggerebbe, le economie delle aziende servite da AVAS che gravitano su Verona, Trento, Bolzano, Vicenza, Brescia, Mantova e Modena.

Preoccupazione, perché, scrive AVAS - Associazione Veronese Autotrasportatori, Spedizionieri e Dichiaranti Doganali, facente parte della Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali FEDESPEDI, nonché della Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica CONFETRA, il 31 marzo 2023, il Gruppo ALHA - Air Lines Handling Agent S.p.A., gestore del settore cargo, presso l’Aeroporto Valerio Catullo, Verona, cesserà la sua operatività , scadendo il relativo contratto di sub-concessione. Ad oggi, nessun accordo di rinnovo della concessione è stato raggiunto, né ne è stato individuato un nuovo gestore, sebbene ALHA si sia detta pronta a “ad ascoltare eventuali proposte, da parte della Catullo/Save”, al fine del proseguimento della sua attività . In caso negativo, verrebbe, quindi, a mancare, all’Aeroporto Valerio Catullo, la continuità dell’attività della gestione merci, in quanto “il magazzino cargo di Verona non sarà più utilizzato, per tale attività e le stesse operazioni non riprenderanno, fino a che non si trovi un nuovo operatore”, scrive la Società Catullo. Una decisione, sottolinea AVAS, che è in netto contrasto con le intenzioni dichiarate nel protocollo d'intesa "Stati generali logistica Nord-Est", sottoscritto, in data 8 marzo u.s. e siglato dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, dai presidenti delle Regioni Veneto, Luca Zaia; Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini; Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga; dal vicepresidente della Provincia autonoma di Bolzano, Daniel Alfreider; dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e dal presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. Protocollo, che mira a migliorare il traffico di merci e di persone, anche in vista delle Olimpiadi 2026, implementando e migliorando i collegamenti e la logistica, considerati strumenti fondamentali, quali volano di sviluppo. L'accordo, in tema, prevede il coordinamento di un macro sistema logistico commerciale, servito da tutte le modalità di trasporto, incluso il sistema aeroportuale di Milano, di Bologna, di Verona, di Treviso, di Venezia, ed altre. Ne deriva, quindi, un’incongruenza di atteggiamento, da parte della Catullo, tra l’intenzione di non garantire la continuità dell’attività di gestione merci e le attività promosse a livello istituzionale. L’assenza di continuità di detto servizio cargo, allo scalo Veronese, creerebbe conseguenze dannose per il territorio e per il prestigio del sistema Verona, causandone un declassamento, evidenzia AVAS. Poiché, come sopra cennato, nessun accordo, su una nuova concessione, non è avvenuto, sebbene ALHA si sia detta pronta a “ad ascoltare eventuali proposte da parte della Catullo”, AVAS sollecita nuovamente la Società di gestione dell’Aeroporto Valerio Catullo, a rendersi disponibile ad un nuovo confronto con ALHA, onde trovare un’immediata soluzione al problema e garantire, quindi, la continuità dell’attività cargo. Questo, fra l’altro, anche tenuto conto che, secondo il codice etico della Società aeroportuale veronese, sua “mission è d’essere strumento di sviluppo del territorio” e che il progetto, sviluppato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, vede in Verona il maggior polo logistico nazionale, in vista della gestione dei materiali, per la ricostruzione dell’Ucraina. AVAS ritiene, quindi, che, pure, in questo ambito, la gestione merci dell’aeroporto veronese debba rivestire un ruolo primario, di sviluppo e di economia. Importante, quindi, provvedere, con sollecitudine, a trovare a breve la soluzione, per il bene dell’Aeroporto Catullo, di Verona e dei territori confinanti, fruitori dei servizi dello scalo stesso.