Spese, per consulenze esterne, nelle Regioni. Veneto, il più virtuoso. Zaia: “la tripla A inorgoglisce”!



“Una tripla A, che ci riempie di soddisfazione, perché segnala inequivocabilmente la capacità del Veneto di gestire oculatamente le sue risorse”. Lo dice il Presidente della Regione, Luca Zaia, alla luce della speciale classifica, elaborata dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, nell'ambito del progetto 'Pitagora', che prende in esame i costi sostenuti, ogni anno, da Regioni e da capoluoghi di provincia e che indica Veneto e Lombardia in testa alle Regioni più 'virtuose', nelle spese per gli incarichi libero-professionali di studi, ricerca e consulenza, le uniche ad ottenere il risultato della tripla "A". “E’ un settore della spesa pubblica, che, spesso, a torto o a ragione – a torto per quanto riguarda il Veneto – viene indicato come fonte di spreco e di incapacità di sfruttare al meglio le risorse interne. Un riconoscimento – conclude Zaia - che dedico proprio a tutte le nostre risorse interne, le cui capacità rendono spesso inutile rivolgersi all’esterno”. A chiarimento: in Regioni, Provincie e Comuni, numerosissimi sono gli assunti, molti, peraltro, di grande spesa, cui gli stessi devono provvedere, come, ad esempio, solo un piccolo esempio, la costruzione di ponti e vie di comunicazione, ma, potrebbe trattarsi dell’istituzione d’una scuola, della costruzione di un palazzo o di tanto altro. Prima d’iniziare a procedere, nella realizzazione, detti Enti devono essere, ovviamente, certi della validità dell’iniziativa, del come porla in atto e del relativo costo. A ciò, ossia, a tali valutazioni e alla stesura di progetti, sono chiamati a provvedere tecnici attivi, all’interno degli Enti stessi, o, quando non si fosse in grado di provvedervi, con tecnici degli Enti, questi si rivolgono a studi privati specializzati, per corrispondente consulenza, che, naturalmente, è a pagamento, creando, quindi, costi all’Ente in bisogno. Ecco, dunque: in tal senso, ossia, in fatto di contenuta spesa, per consulenze esterne, Regione Veneto è, assieme a Lombardia, in primissimo piano e si è assicurata il riconoscimento nazionale della tripla “A”.

Pierantonio Braggio