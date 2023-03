Poste Magistrali del Sovrano Militare Ospedaliero Ordine di Malta: programma delle emissioni filateliche 2023.



Il programma delle Poste Magistrali, per l’anno 2023, prevede div erse emissioni, che avranno luogo, nei mesi di marzo, maggio, giugno, settembre e dicembre. I relativi francobolli saranno caratterizzati, nelle vignette, da una forte aderenza ai valori ed alle tradizioni del patrimonio storico, artistico e spirituale melitense, oltre, ovviamente, alle attività ospedaliere e assistenziali, che, da oltre nove secoli, rappresentano la principale missione del Sovrano Ordine di Malta. Le emissioni saranno dedicate alle istituzioni nazionali dell’Ordine di Malta (Corpo Militare dell’Associazione dei Cavalieri Italiani e Associazione Occidentale degli Stati Uniti d’America), alle attività ospedaliere dell’Ordine, in riferimento all’assistenza alle vittime del terremoto in Turchia e Siria, nonché alla memoria di Sua Santità il Papa emerito, Benedetto XVI. Verrà celebrata l’Aeronautica Militare italiana, nel centenario della sua istituzione, con un’emissione congiunta, con la Città del Vaticano e l’Italia. Altre emissioni congiunte sono previste con la Repubblica Slovacca e con la Repubblica di Panama, rispettivamente, nel 30° e nel 75° anniversario delle relazioni diplomatiche con l’Ordine di Malta. In continuità con il passato, restano confermate le due serie, tradizionalmente dedicate a San Giovanni Battista ed alla Madonna del Fileremo, rispettivamente Patrono e Protettrice dell’Ordine di Malta. Quanto alla storia e ai fatti, il Sovrano Ordine di Malta ha una storia di quasi mille anni: dal 1834, ha la sua sede di governo a Roma. Ente primario di diritto internazionale, intrattiene rapporti diplomatici bilaterali, con 112 Stati, tra cui la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ed ha rappresentanze ufficiali presso le Nazioni Unite, l’Unione Europea e numerose Organizzazioni Internazionali. Le attività svolte in oltre 120 paesi del mondo – fattore importantissimo e che dev’essere conosciuto! – si sviluppano nell’assistenza medico-sociale e nel soccorso, prestato alle vittime di conflitti o di calamità naturali. Dal 1966, l’Ordine dispone di un proprio operatore postale, le Poste Magistrali, attraverso il quale è possibile spedire corrispondenza, verso l’Italia e verso altri 57 Paesi – con i quali l’Ordine di Malta ha stipulato apposite convenzioni – affrancata, con i francobolli melitensi che, dal 1° gennaio 2005, hanno valore facciale espresso in euro e corrispondente alle tariffe postali vigenti in Italia. Le prossime emissioni citate, nel dettaglio: a) 23 marzo: Aeronautica Militare italiana, nel centenario della sua istituzione – emissione congiunta con la Città del Vaticano e l’Italia, francobollo da € 2,80, in foglietto; b) Santi e Beati dell’Ordine di Malta - Santa Toscana, 4 francobolli e 1 foglietto: € 1,20 - € 1,25 - € 2,40 - € 3,10 - € 4,05 (foglietto); c) I viaggi e le visite del Luogotenente di Gran Maestro, 2 francobolli: € 1,20 - € 2,80 - d) Le attività ospedaliere dell’Ordine di Malta ed e) L’assistenza alle vittime del terremoto in Turchia e Siria: 1 francobollo da € 2,40; f) 16 maggio: Duomo di Spoleto, nell’825° anniversario della dedicazione – emissione congiunta con la Città del Vaticano, 1 francobollo da € 1,20; g) In memoriam - Sua Santità il Papa emerito Benedetto XVI, 4 francobolli, € 1,20 - € 1,25, € 2,40 - € 3,10; h) 23 giugno: San Giovanni Battista, Patrono dell’Ordine, valori da definire; i) Le attività dell’Ordine di Malta in Slovacchia, nel 30°anniversario delle relazioni diplomatiche tra il Sovrano Ordine di Malta e la Repubblica Slovacca – emissione congiunta, con la Repubblica Slovacca, valori da definire; l) Jorge Juan y Santacilia, Cavaliere di Malta, nel 250° anniversario della scomparsa, 1 francobollo, valore da definire; m) Il radioamatore dell’Ordine di Malta, fra cultura e servizio, 4 francobolli € 1,20 - € 1,25 - € 2,40 - € 3,10; n) settembre: Nostra Signora del Fileremo, Protettrice dell'Ordine di Malta, valori da definire - o) Le attività dell’Ordine di Malta a Panama, nel 75° anniversario delle relazioni diplomatiche, tra il Sovrano Ordine di Malta e la Repubblica di Panama – emissione congiunta con la Repubblica di Panama, 3 francobolli, in foglietto € 2,40 x 3 - p) Chiese e commende dell'Ordine di Malta - q) La Commenda di Faenza, valori da definire; r) Le istituzioni nazionali - Il Corpo Militare dell’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, 4 francobolli € 1,20 - € 1,25 - € 2,40 - € 3,10; dicembre: s) dicembre: ll Santo Natale, valori da definire - t) Le istituzioni nazionali - u) L’Associazione Occidentale degli Stati Uniti d’America dell’Ordine di Malta, nel settantesimo anniversario dell’istituzione, valori da definire - v) 
Chiese e commende dell'Ordine di Malta - z) Le antiche Commende di Rodio e di San Mauro la Bruca, valori da definire. Un programma importante, i cui contenuti, dicevamo, come sempre, sono storia – una volta tanto, di pace e di attenzione alla gente – e di invito a perseverare, sulla via del bene, che è il meglio, che possiamo fare.

Pierantonio Braggio