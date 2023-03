Asparagi di Verona, che, grazie alla qualità, ne esporta – particolarmente di varietà verde – il 50% in Germania, Austria e Regno Unito.



Inizia la raccolta degli asparagi. L’annata si prospetta buona, per la qualità, e stabile per la quantità, con circa 15/20mila quintali di prodotto coltivato, su 400 ettari, in una ventina di Comuni di pianura della provincia veronese. Parliamo, attualmente, di asparagi bianchi e verdi precoci, coltivati sotto tunnel, quali, quelli posti in mostra e al concorso, tenutosi al Mercato Coperto di Campagna Amica, in Galleria Filippini, da una ventina di Aziende agricole. Hanno valutato, con esperti, il pregiato prodotto, gli allievi della classe 2ª della Scuola di formazione professionale Don Calabria, Bovolone: si è trattato di 29 campioni di asparagi bianchi e verdi, sottoposti ad analisi a crudo, su parte dei turioni, con esami visivi, olfattivi – importante il profumo – e gustativi – determinanti, in tal senso, il sapore dolce e la poca fibrosità. Sono risultate: nella categoria asparagi di varietà verde, al primo posto, l’Azienda agricola F.lli Maestrello, Erbè, al secondo, l’Azienda F.lli Pozzani, Cerea, e, quindi, l’Azienda Riccardo Bonfante, Gazzo Veronese. Nella categoria asparago bianco, hanno vinto le Aziende F.lli Parisato, Zevio, F.lli Vesentini, Ronco all’Adige, e Davide Fasoli, San Martino Buon Albergo. “Ci complimentiamo con i soci che hanno presentato ottimi prodotti, in concorso. L’inverno caldo ha anticipato la partenza degli asparagi, che è solo all’inizio. Ma, a preoccupare sono la siccità e i costi di produzione elevati, tra fertilizzanti, energia per riscaldare le serre e gasolio. Ci auguriamo che i consumatori continuino a scegliere la qualità degli asparagi di Verona. Da notare che i verdi, per circa il 50%, sono esportati in Germania, Austria e Inghilterra, mentre le varietà bianche sono più gradite a livello locale. Importante: gli asparagi di Verona si possono acquistare nelle Aziende agricole produttrici o nei mercati a km zero, in città e in provincia. I prezzi si stanno mantenendo in linea con il periodo, sostenute dalla non abbondanza di prodotto, offerto sui mercati, a fronte di una domanda coerente, con la stagione”, ha evidenziato Alex Vantini, presidente di Coldiretti Verona. Cogliamo l’occasione, per assaporare un particolare prodotto della feconda campagna veronese, contribuendo, così, al buon andamento dell’agricoltura e a creare doveroso riconoscimento agli assidui agricoltori delle nostre terre.

Pierantonio Braggio