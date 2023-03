Vino. Veneto prima Regione, per export. “Non solo risultati di un’ottima annata, ma, anche di un comparto produttivo, che si impone per qualità”.



“Crea grande entusiasmo leggere che il settore vitivinicolo veneto è sul podio più alto dell’export con il 36% per cento del totale nazionale. La nostra Regione guida la classifica italiana delle nell’esportazione di vino raggiungendo una performance superiore di del 13,4% rispetto alla media nazionale e registrando un fatturato all’estero di oltre 2,8 miliardi di euro. Un successo eroico, proprio come la viticoltura di nostri tanti produttori, una vittoria trionfale, nonostante l’escalation dei costi di produzione e il pericolo di rallentamento dei consumi, conseguente alla pandemia e a questo momento storico non certo facile”. Con queste parole, il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commenta i dati diffusi oggi, redatti dall'Osservatorio Uiv, Ismea Vinitaly, sulla base di dati dell'Istat. “Ancora una volta abbiamo la conferma che il vino è uno dei fattori più importanti della nostra economia - aggiunge il Governatore -. Ma questi numeri non sono semplicemente indicatori di un’ottima annata, come si potrebbe riassumere superficialmente. Sono indicatori di un comparto produttivo che intende continuare a imporsi, per la qualità di un prodotto, di cui il territorio è il miglior brand. Una vera eccellenza che sentiamo di dover tutelare di fronte alle malcelate imitazioni, alle falsificazioni o ai tentativi di danneggiamento dell’immagine”. “Le bollicine – conclude Zaia – si attestano come ulteriore volano del settore col Prosecco trainante con +22%. Un risultato che è la conferma, che il mercato sa distinguere l’eccellenza di un prodotto, che è simbolo della nostra terra, della tradizione, del lavoro e della capacità di impresa dei nostri produttori. Un simbolo che continueremo a proteggere decisamente, in ogni sede, contro chi vuole confonderlo o portarcelo via”. Un forte complimento, quindi, ai viticoltori e ai vinificatori veneti, che, con il “vino”, oltre a creare economia, in loco, fanno conoscere il nostro Veneto e l’Italia, la loro agricoltura e la loro cultura, all’estero. Un prodotto, il nostro vino, quindi, che, come dice il presidente Zaia, va fatto rispettare, con ogni mezzo.

Pierantonio Braggio