A Toscana (1280-1343), grande Santa veronese, francobolli ed un foglietto-francobollo, dedicati dalle Poste Magistrali del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta.



Per meglio comprendere il motivo della sopra cennata emissione filatelica, conviene conoscere, anzitutto, vita e opere della straordinaria Donna veronese…, della quale stiamo occupandoci. In ciò, ci aiuta lo stralcio, che segue, e ripreso dalla dettagliata biografia di Toscana, stesa dalla Delegazione veronese del Sovrano Ordine di Malta. Leggiamo: ”Santa Toscana nasce a Zevio, in provincia di Verona, nel 1280, quale discendente della nobile famiglia de’ Crescenti. Pur vivendo, sotto Cangrande I della Scala (1291-1329), nell’epoca più fiorente di Verona, la Santa non dimentica chi è ai margini della società e, divenuta vedova di Alberto, della famiglia Occhi di Cane, vi si dedica completamente. Seguendo la sua indole caritatevole, ogni giorno, da San Zeno in Monte, Verona, si reca all’ospitale della Chiesa del Santo Sepolcro, non distante dall’attuale Porta Vescovo. Aderisce, come conversa, all’Ordine Gerosolimitano, oggi chiamato Ordine dei Cavalieri di Malta, e si trasferisce in una piccola cella, proprio dentro la Chiesa menzionata. Muore nel 1343 ed è subito dichiarata Santa. Oggi la Chiesa del Santo Sepolcro – in quel di Porta Vescovo – porta il suo nome di ‘Rettoria di Santa Toscana’”. Aggiungono le Poste Magistrali: ”… distribuì tutti i suoi beni ai poveri e si dedicò, incessantemente, nell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, alla cura degli infermi”. L’emissione, in tema, uscita il 23 marzo 2023, assieme ad altre, tutte d’alta importanza storico-culturale, è composta dei valori: € 1,20, € 1,25, € 2,40, € 3,10 (serie) e € 4,05 (foglietto). I quattro francobolli raffigurano altrettante immagini raffigurative della Santa. Il francobollo da € 1,20 rappresenta un particolare del dipinto di ambito veneto ”Traslazione del corpo di Santa Toscana”, olio su tela di fine XVII secolo, custodito nella sede della Delegazione di Verona del Sovrano Ordine di Malta; il pezzo, da € 1,25 raffigura la cappella maggiore della Chiesa di Santa Toscana, in Verona, sede della Delegazione del Sovrano Ordine di Malta; il francobollo da € 2,40 raffigura l’urna di Santa Toscana, risalente alla fine del XIV secolo, posta nella cappella laterale destra della Chiesa citata; il francobollo da € 3,10 rappresenta un particolare del dipinto di Liberale da Verona, da titolo “La Maddalena, tra le sante Caterina e Toscana, di fine XV secolo, custodito nella Chiesa di Sant’Anastasia, in Verona”. In ciascun francobollo, sono inserite le scritte “SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA” e “POSTE MAGISTRALI”, la leggenda “Santa Toscana”, lo stemma dell’Ordine ed il valore facciale, rispettivamente “€ 1,20”, “€ 1,25”, “€ 2,40” ed “€ 3,10”. Il foglietto riproduce, sull’intera superficie, il trittico di Liberale da Verona (1441-1526) “Santa Toscana tra i Santi Giovanni Battista e Pietro”, risalente al primo decennio del XVI secolo, posto nella cappella laterale destra della Chiesa di Piazza Santa Toscana, Verona. La parte centrale, corrispondente alla rappresentazione di Santa Toscana, è racchiusa dalla dentellatura, a costituire il francobollo. Al suo interno sono inserite le scritte “SOVRANO MILITARE ORDINEDI MALTA” e “POSTE MAGISTRALI”, lo stemma delle attività dell’Ordine ed il valore facciale “€ 4,05”. In alto al centro, nel foglietto, è presente la scritta su due righe “SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA POSTE MAGISTRALI”, affiancata dallo stemma e dallo stemma delle attività dell’Ordine di Malta. Immediatamente sotto al trittico è posta, su due righe, la leggenda “LIBERALE DA VERONA, SANTA TOSCANA TRA I SANTI GIOVANNI BATTISTA E PIETRO, INIZI DEL XVI SECOLO, VERONA, CHIESA DI SANTA TOSCANA”. Tirature: cinquemila francobolli per ciascun soggetto (serie) e tremila foglietti numerati. Un’emissione eccezionale, che non dovrebbe mancare nelle collezioni filateliche e, vorremmo suggerire, anche nelle famiglie veronesi, a perenne ricordo d’una Santa, che, in Verona, ha dedicato se stessa al servizio dei bisognosi. Non solo: i francobolli sopra descritti, siano di caldo invito a visitare la Chiesa di Santa Toscana, a Porta Vescovo, Verona. Nella foto: il trittico, in valore postale, di Liberale da Verona (1441-1526), dal titolo: “Santa Toscana tra i Santi Giovanni Battista e Pietro”.

Pierantonio Braggio