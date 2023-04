A Sol&Agrifood, XXVII edizione, 2023 – www.solagrifood.com – “Il futuro dell’Agroalimentare, tra digitale e metaverso”.



“L’innovazione digitale nel settore agroalimentare e le conseguenze, che ciò comporta sui bisogni formativi”, al convegno che si terrà a Sol&Agrifood, presso Veronafiere, 2 al 5 aprile 2023, il 2 aprile, alle ore 11.30, area talk del padiglione C. Il tema è di grande interesse, per le 300 aziende espositrici, da tutte le regioni italiane, e per gli operatori del settore, presenti al Salone dedicato all’agroalimentare di qualità, all’olio extravergine di oliva, alla birra artigianale, e al mondo del biologico, rappresentati nelle sezioni di Xcellent Beers e di B/Open. Interverranno Carlo Vischi, moderatore, Ho.re.ca Channel Italia, advisor settore agroalimentare e digitale, Febo Leondini, presidente di AFDB, realtà che riunisce le più importanti aziende di produzione e distribuzione di bevande italiane; Carlo De Biasi, direttore generale di San Felice spa e vicepresidente Association Lien de la Vigne di Parigi; Francesco Tapinassi, direttore di Toscana promozione turistica e direttore scientifico della BTOBe Travel Onlife. «La tecnologia non è un vantaggio competitivo in sé – spiega Febo Leondini –, lo diventa quando si concretizza in un artefatto con uno o più scopi specifici. Il metaverso non fa eccezione, è solo una delle tante possibilità offerte oggi. Il punto è proprio questo: non farsi abbagliare dalla novità, peraltro ancora in stato prototipale, per utilizzare al meglio quanto già da tempo disponibile a costi accessibili, e con risultati misurabili». «Noi cerchiamo di fare questo con Lien de la Vigne - Vinelink international – spiega Carlo De Biasi –, associazione indipendente che riunisce centri di ricerca, produttori e strutture interprofessionali pubblici e privati. Convegni, indagini, sviluppo di partenariati di ricerca e collaborazioni internazionali tra tutte le figure della filiera, sono gli strumenti utilizzati dall'Associazione, fondata nel 1992 e con sede a Parigi, per promuovere lo sviluppo e la diffusione dell'innovazione nel settore vitivinicolo». «In questi nuovi scenari tra intelligenza artificiale e umana – afferma Francesco Tapinassi –, alla BTO abbiamo aggiunto una sezione interamente dedicata al Food & Wine Tourism in cui verranno approfonditi i temi più attuali dell’enoturismo, del settore agroalimentare e del turismo enogastronomico». Un nuovo mondo, dunque, quello, in cui viviamo, che ci propone grande tecnologia, sempre più innovativa e in continuo progresso, nel caso, quella digitale, cui anche l’agroalimentare, per il suo stesso progresso, non può rinunciare. Anzi, deve adottarlo ed approfondirlo, per essere all’altezza dei tempi…

Pierantonio Braggio