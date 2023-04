Disoccupazione al 3,2%, nel Veronese. Il commento di Raffaele Boscaini, presidente di Confindustria Verona.



"Un tasso di disoccupazione al 3,2 credo sia uno dei risultati migliori che si ricordi per il nostro territorio. Anche il tasso di disoccupazione giovanile è sceso sensibilmente passando da oltre il 20% all’11% mentre quello femminile si ferma al 4%. Sono dati che confermano la forza del nostro territorio e della sua economia. Ma dobbiamo pensare al futuro. Per crescere servono competenze e delle competenze sono portatrici le persone. In qualsiasi settore di attività, le imprese del territorio trovano un vincolo stringente al proprio sviluppo nella difficoltà a reperire le persone che servono. È come affrontare una corsa che si può vincere con il freno a mano tirato. Per questo ritengo essenziale e quanto mai urgente lavorare sul doppio fronte: - Arrestare la cosiddetta fuga dei cervelli e far rientrare i nostri giovani, che sono già scappati, e - Avviare politiche strutturate di accoglienza e inserimento di immigrati. Sul primo punto, credo che qualche risposta e suggerimento potrebbe arrivare dalla ricerca che Regione Veneto e Fondazione Nord Est hanno avviato, per indagare i motivi per i quali tanti nostri giovani decidano di lasciare il nostro Paese. Sicuramente il fattore personale ha un’incidenza, ma credo che ci sia anche un problema di aspettative disattese, a cui potremmo far fronte. Il calo demografico, che è anche alla base della carenza di persone, non lo si affronta, pensando di aumentare le cicogne, ma, solo con una politica seria di accoglienza dell’immigrazione. Lavorando sull’attrattivtà territoriale, dall’altro immaginando una regolamentazione dei flussi migratori. La sfida è aperta"! La notizia d’un tasso di disoccupazione, quale quello sopra descritto, del 3,2%, ben al di sotto dell’accettabile 5%, è straordinaria e più che confortante, in un momento, come l’attuale, difficile e pregno d’incognite. Momento, comunque, che dimostra l’essenziale importanza dell’impresa, quale incisiva creatrice di economia e, con questa, di benessere. Importanti, quindi, le affermazioni di Boscaini e il suo invito a provvedere in fatto di calo demografico, di regolamento dei flussi migratori e di fuga di cervelli veronesi. Dobbiamo agire…

Pierantonio Braggio