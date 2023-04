Plinio il Vecchio (23-79 d.C.), su un francobollo, emesso da Poste Italiane e valido per la corrispondenza interna.



Il 3 aprile 2023, è stato emesso un francobollo, commemorativo di Plinio il Vecchio, nel bimillenario dalla nascita, valore della tariffa B pari a 1,20€, con tiratura di duecentosettantamila esemplari. La vignetta riproduce l’opera del pittore Fabrizio Musa. dal titolo “Plinio.txt”, realizzata nel 2022, raffigurante un ritratto di Plinio il Vecchio – collezione privata. Completano il francobollo la legenda “PLINIO IL VECCHIO”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”. L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Como Centro. Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it. Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo, al prezzo di 20€. Quanto alla biografia del celebrato, ha scritto, su Bollettino ufficiale, Massimiliano Mondelli, vicepresidente del Comitato Nazionale Celebrazioni Bimillenario Pliniano: “Nato a Novum Comum, l’odierna Como, tra il 23 e il 24 d.C., Gaius Plinius Secundus, a noi più noto come Plinio il Vecchio, è una figura cruciale del processo di sviluppo culturale europeo, sia come primo “storico dell’Arte”, sia come grande testimone e narratore dell’Età Classica. Fra le sue numerose opere, l’unico lavoro giunto fino a noi è la Naturalis Historia, vero condensato del Sapere antico, pensato a beneficio dello sviluppo culturale ed economico della articolata società romana, nel suo complesso. Dalle pagine della Naturalis Historia, emerge un autore dalla personalità ricca e, come osserva Italo Calvino, “animata dall’ammirazione per tutto ciò che esiste e dal rispetto per l’infinita diversità dei fenomeni”, rivelando “uno scrittore che possiede quella che sarà la principale dote della grande prosa scientifica: rendere con nitida evidenza il ragionamento più complesso traendone un senso d’armonia e di bellezza”. Grazie alle sue descrizioni dei capolavori perduti dell’Antichità possiamo dare un nome, un volto e un autore a gran parte delle opere del passato. Attraverso Plinio, generazioni di letterati, scienziati e artisti hanno sognato, immaginato, conosciuto il loro mondo e costruito la nostra epoca: Petrarca, Boccaccio, Leonardo, Giovio, Winckelmann, Leopardi, Borges e Calvino sono solo alcuni dei suoi grandi studiosi e ammiratori, poiché Plinio fu “scienziato e umanista completo, in un tempo, in cui non esisteva ancora frattura tra Scienza e Lettere” (Luigi Alfonsi). Ufficiale di cavalleria, alto magistrato imperiale e ammiraglio, erudito, oratore e storico, Plinio il Vecchio riuscì a conciliare, secondo le parole di Benedetto Riposati, “nella misura più alta come forse nessun altro personaggio dell’Antichità le qualità dell’uomo di studio e di azione”. Un francobollo importante, storia raffigurata, nella persona di Plinio, e invito a meglio conoscere il Celebrato, che ci ha asciato testimonianze essenziali del suo tempo. Pierantonio Braggio