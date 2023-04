2023-04-15 “Al Calmiere”, Verona, informa: visita guidata al veronese Castello di Montorio, a cura del TCI e CTG La Fenice, Verona. 2023-04-15 Doppio centenario per l’Architettura veronese: 100 anni (1923-2023) dell’Ordine e della Diga di Chievo. 2023-04-15 Agbribi Verona: Viticoltura, già formati, in corsi gratuiti, 90 potatori. E ne servono ancora… 2023-04-15 171° anniversario della fondazione della Polizia di Stato,1852-2023. L’evento si è tenuto presso il Palazzo della Gran Guardia, alla presenza delle Autorità veronesi. 2023-04-15 IL COMUNE DI VERONA E’ ‘AMICO DELLE API’. AL BASTIONE DELLE MADDALENE IN ARRIVO 4 CASETTE PER L’APICOLTURA 2023-04-14 Comunità energetiche, per l'ambiente e la crescita. A Verona, Comune e Provincia si preparano alla transizione. Importante il supporto dei professionisti. 2023-04-14 Ufficializzata, anche per la stagione 2023, la partnership tra MBE, il grande evento annuale, che si tiene a Veronafiere, e Federmoto. 2023-04-14 Venite a trovarci! 2023-04-14 Teatro Salieri || Trocks, iconica compagnia americana, per la prima volta al Salieri 2023-04-14 NUOVO PARCHEGGIO, AREA CANI E CICLABILE A FORTE SAN PROCOLO. APPROVATA PROPOSTA DI LISTA TOSI-FORZA ITALIA E FARE! 2023-04-14 CON IL PROGETTO “RADICI E FRONDE” SI TORNA A FARE FILÒ IN LESSINIA 2023-04-13 DOMANI ALLA FONDERIA APERTA l’EVENTO DEDICATO AL FARE CIVILE 2023-04-13 LA BIBLIOTECA DI BORGO ROMA RIAPRE AL PUBBLICO 2023-04-13 EURO 2032. VERONA E’ STATA SCELTA TRA LE CITTA’ DESIGNATE AD OSPITARE LA FASE FINALE. AD OTTOBRE LA UEFA DECIDERA’ QUALE PAESE TRA ITALIA E TURCHIA OSPITERA’ LA MANIFESTAZIONE 2023-04-13 EMERGENZA CLIMATICA, L’APPELLO ALLA COMUNITA’ VERONESE “SFIDA CHE SI VINCE SOLO INSIEME”. AL VIA UNA SETTIMANA DI INCONTRI ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su